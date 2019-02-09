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    Здоров'я

    За тиждень на кір захворіли понад 3,3 тисячі українців

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    За тиждень на кір захворіли понад 3,3 тисячі українців

    Від початку спалаху кору в Україні захворіли понад 73 тисячі людей

    За останній тиждень в Україні зафіксовано 3 тисячі 379 випадків захворювання на кір. Про це у коментарі «Укрінформу» повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ольга Стефанишина.

    «За минулий тиждень в Україні на кір захворіли понад 3 379 людей. За січень 2019 року - понад 15 тисяч людей. Тому ми закликаємо усіх українців вакцинувати, насамперед, своїх дітей. Вакцини є у поліклініках - вони безоплатні, якісні, безпечні та ефективні», - сказала Стефанишина.

    Загалом, за її словами, від початку спалаху кору в Україні захворіли понад 73 тисячі людей, 28 людей померли.

    «З 2017 року на кір перехворіли понад 73 тисячі особи, з них 28 випадків закінчилися летально», - поінформувала Стефанишина.

    Зазначимо, серед співробітників Міністерства охорони здоров’я України зафіксовано випадки захворювання на кір, люди, найімовірніше, заразилися вірусом від одного з охоронців відомства.

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