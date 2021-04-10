Ляшко спрогнозував, яка область наступною вийде із «червоної зони»
Головний санітарний лікар запевнив, що адаптивний карантин працює
Закарпатська область може стати наступним регіоном, який вийде із «червоної зони». Про це на своїй сторінці у facebook повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він висловив сподівання, що це відбудеться «вже найближчими днями».
Віктор Ляшко також зазначив, що 10 квітня Івано-Франківська область покине «червону зону». Найвищий рівень обмежень тут запровадили 22 лютого. Як результат, впродовж місяця кількість нових госпіталізацій та кількість «ковідних» пацієнтів зменшилась вдвічі.
«Сьогодні можемо впевнено сказати – адаптивний карантин працює і здатний показувати результат», – написав головний санітарний лікар.
Раніше у Київській області продовжили дію протиепідемічних заходів через коронавірус.
Херсонська область ввела жорсткий карантин, незважаючи на те, що знаходиться в «жовтій» зоні.
Тим часом Івано-Франківськ вийшов з «червоної» зони карантину. Це означає, що бізнес в регіоні знову зможе працювати з дотриманням певних заходів. «Укрзалізниця» відновила продаж квитків у регіоні.
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