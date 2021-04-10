Ляшко спрогнозував, яка область наступною вийде із «червоної зони»

Віктор Ляшко переконаний, що жорсткі обмеження у регіонах демонструють свою ефективність

Головний санітарний лікар запевнив, що адаптивний карантин працює

Закарпатська область може стати наступним регіоном, який вийде із «червоної зони». Про це на своїй сторінці у facebook повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він висловив сподівання, що це відбудеться «вже найближчими днями».

Віктор Ляшко також зазначив, що 10 квітня Івано-Франківська область покине «червону зону». Найвищий рівень обмежень тут запровадили 22 лютого. Як результат, впродовж місяця кількість нових госпіталізацій та кількість «ковідних» пацієнтів зменшилась вдвічі.

«Сьогодні можемо впевнено сказати – адаптивний карантин працює і здатний показувати результат», – написав головний санітарний лікар.

Раніше у Київській області продовжили дію протиепідемічних заходів через коронавірус.

Херсонська область ввела жорсткий карантин, незважаючи на те, що знаходиться в «жовтій» зоні.

Тим часом Івано-Франківськ вийшов з «червоної» зони карантину. Це означає, що бізнес в регіоні знову зможе працювати з дотриманням певних заходів. «Укрзалізниця» відновила продаж квитків у регіоні.

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