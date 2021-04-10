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    Ляшко спрогнозував, яка область наступною вийде із «червоної зони»

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    Віктор Ляшко переконаний, що жорсткі обмеження у регіонах демонструють свою ефективність - Ляшко спрогнозував, яка область наступною вийде із «червоної зони»
    Віктор Ляшко переконаний, що жорсткі обмеження у регіонах демонструють свою ефективність
    Фото: kmu.gov.ua

    Головний санітарний лікар запевнив, що адаптивний карантин працює

    Закарпатська область може стати наступним регіоном, який вийде із «червоної зони». Про це на своїй сторінці у facebook повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він висловив сподівання, що це відбудеться «вже найближчими днями».

    Віктор Ляшко також зазначив, що 10 квітня Івано-Франківська область покине «червону зону». Найвищий рівень обмежень тут запровадили 22 лютого. Як результат, впродовж місяця кількість нових госпіталізацій та кількість «ковідних» пацієнтів зменшилась вдвічі.

    «Сьогодні можемо впевнено сказати – адаптивний карантин працює і здатний показувати результат», – написав головний санітарний лікар.

    Раніше у Київській області продовжили дію протиепідемічних заходів через коронавірус.

    Херсонська область ввела жорсткий карантин, незважаючи на те, що знаходиться в «жовтій» зоні.

    Тим часом Івано-Франківськ вийшов з «червоної» зони карантину. Це означає, що бізнес в регіоні знову зможе працювати з дотриманням певних заходів. «Укрзалізниця» відновила продаж квитків у регіоні.

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    Теги: лікар Україна Івано-Франківськ карантин коронавірус Віктор Ляшко
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