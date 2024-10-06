Здоровий сон дитини: як уникнути недосипання та дратівливості

Задля того, аби уникнути таких негативних наслідків, батькам необхідно привчати дитину до розпорядку дня вже від народження

Недостатня тривалість сну може спричинити негативні наслідки

Життя дитини потребує чіткої структури та режиму дня. Відповідно до віку та потреб, необхідно скласти графік, який враховуватиме всі чинники, забезпечуючи повноцінний розвиток та визначаючи конкретний час для сну, їжі, навчання, гри та інших видів діяльності, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Недостатня тривалість сну може спричинити негативні наслідки, зокрема, призводити до підвищеної дратівливості та зниження концентрації дитини, перевантажувати її нервову систему й мозок, підвищувати емоційне збудження, внаслідок якого важко заснути. Задля того, аби уникнути таких негативних наслідків, батькам необхідно привчати дитину до розпорядку дня вже від народження.

За даними ВООЗ, діти грудного віку до 3 місяців мають спати у спокійній атмосфері від 14–17 годин, діти грудного віку 4–11 місяців – 12–16 годин, діти 12 місяців – два роки 11–14 годин, діти віком від двох років – 10–13 годин.

Крім цього, з перших місяців життя необхідно привчати дитину спати окремо, у своєму ліжечку. У випадку, якщо дитя відчуває тривогу чи страх, його слід обовʼязково заспокоїти та побути деякий час поряд, але не нехтувати цим правилом.

Нагадаємо: Міністерство охорони здоров’я України спільно з ЮНІСЕФ впроваджують пілотну програму домашніх візитів «Турбота з народження вдома». Програма передбачає забезпечення кращого догляду вдома та підтримки родини кваліфікованими медичними сестрами та спрямована на покращення доступу до якісних послуг з охорони здоров’я, харчування та розвитку для дітей віком до трьох років.

Українські родини отримують підтримку від медичних працівників у питаннях імунізації, грудного вигодовування, харчування, санітарії, гігієни, позитивного батьківства та виявлення ризиків вад розвитку. Таку допомогу вже отримали понад 20 тис. батьків та дітей у віці від 0 до 3 років. Програма «Турбота з народження вдома» наразі працює в 12 пілотних областях України: Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Чернігівській, Київській та місті Києві.