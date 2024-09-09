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У Києві зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції серед учнів: як захиститися від хвороби

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Києві зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції серед учнів: як захиститися від хвороби
У одній із столичних шкіл розпочато епідеміологічне розслідування
фото з відкритих джерел

Всі хворі школярі були бактеріологічно обстежені на кишкову групу інфекцій

У Києві 6 вересня зафіксували спалах гострої кишкової інфекції серед учнів однієї зі шкіл. Про це повідомляє Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

«Наразі, всі хворі були бактеріологічно обстежені на кишкову групу інфекцій. Частина з них перебуває на лікуванні в медичних закладах міста, інші – проходять амбулаторне лікування під наглядом сімейного лікаря», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через спалах гострої кишкової інфекції у столичній школі розпочато епідеміологічне розслідування.

Гострі кишкові інфекції – одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей. Зазвичай такі хвороби спричиняють бактерії або віруси, що потрапляють в організм людини із зараженою їжею чи забрудненою водою, а також у разі недотримання гігієни рук.

Центр контролю та профілактики хвороб назвав симптоми гострих кишкових інфекцій:

  • слабкість,
  • підвищення температури,
  • біль у животі,
  • блювота і діарея.

Профілактика гострих кишкових інфекцій:

  1. Підтримуйте чистоту: мийте руки перед тим, як брати продукти чи готувати їжу. Також мийте руки після відвідування туалету, дезінфікуйте всі поверхні та кухонне приладдя, які використовуєте для приготування їжі. Захищайте кухню і продукти від комах, гризунів та інших тварин.
  2. Відокремлюйте сиру їжу від готової: варто відмежовувати сире м’ясо і морепродукти від інших харчових продуктів. Для обробки сирих продуктів користуйтеся окремим кухонним приладдям, зокрема ножами і обробними дошками. Зберігайте продукти у закритому посуді, щоб уникнути контакту між сирими та готовими продуктами.
  3. Ретельно готуйте їжу: ретельно просмажуйте чи проварюйте продукти, особливо м’ясо, яйця і морепродукти. Доводьте страви до кипіння, щоб вони готувалися щонайменше за 70 °C, сік м’яса чи птиці під час приготування має бути прозорим, а не рожевим. Також ретельно підігрівайте приготовану їжу.
  4. Зберігайте їжу при безпечній температурі: не залишайте приготовану їжу за кімнатної температури більш ніж на 2 години. Зберігайте приготовані страви гарячими (60 °C) аж до подавання до столу. Не варто зберігати їжу надто довго, навіть у холодильнику та не розморожуйте продукти за кімнатної температури.
  5. Використовуйте безпечну воду і свіжі продукти: вживайте чисту або очищену воду. Обирайте свіжі та незіпсовані продукти, які потрібно ретельно мити, особливо якщо вживатимете їх сирими. Не їжте продукти, у яких закінчився термін придатності.

Нагадаємо, що у червні у Києві також було виявлено спалах гострої кишкової інфекції у 14 дітей, які прибули до одного з готелів міста.

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Теги: інфекційні захворювання кишкова інфекція школа школярі інфекція Київ здоров'я

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