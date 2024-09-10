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Український легіон досі діє поки на папері? Польща розповіла, що заважає

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Український легіон досі діє поки на папері? Польща розповіла, що заважає
Український легіон у Польщі поки так і не запрацював
фото із відкритих джерел

Польща була готова розпочати підготовку волонтерів 1 серпня. Україна ще не почала їх вербувати

Українські добровольці за кордоном іще не проходять військову підготовку. До того ж офіційний набір в анонсований Український легіон у Польщі ще не розпочинався. Про це пише польське видання Dziennik Gazeta Prawna.

Польські журналісти дізналися, що офіційний рекрутинг добровольців до Українського легіону ще не розпочався, і він досі залишається «ідеєю на папері».

«Під час липневого візиту до Варшави президент України Володимир Зеленський оголосив про створення Українського легіону. Загін мав об’єднати добровольців з числа українців, які постійно проживають у Польщі та інших країнах Європи, і готувати його мала Військо Польське. Через два місяці Київ так і не розпочав офіційний набір», – йдеться у публікації. 

На полях саміту НАТО у Вашингтоні очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський сказав, що до лав легіону зареєструвалися вже декілька тисяч українців. Проте, за інформацією медійників, згодом з’ясувалося, що «міністра або дезінформували, або спрацював «зіпсований телефон», адже про офіційну реєстрацію на той момент ще не йшлося.

Наприкінці липня Василь Зварич, який на той момент працював послом України в Польщі, казав про плани запустити проєкт до початку серпня. Польща нібито була готова розпочати навчання рекрутів ще з 1 серпня, але набір і досі не розпочався. На сайтах українського посольства і консульств ще немає інформації про рекрутинг.

Зварич ще у ролі посла у Польщі казав, що спочатку варто підписати технічну угоду, де детально розписати ролі сторін. Такий документ підписали у п’ятницю під час візиту першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка.

До слова, до Українського легіону – військового підрозділу, який мають підготувати й оснастити в Польщі відповідно до безпекової угоди з Україною – набиратимуть в українських консульських установах. Після навчання і служби у ЗСУ члени легіону, за бажанням, зможуть повернутися до Польщі. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський.

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Теги: президент Україна навчання Володимир Зеленський добровольці Польща

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