Прем’єр Британії відповів Путіну на погрози щодо війни Росії з НАТО

Прем'єр-міністр поспілкувався з пресою по дорозі до Вашингтона на зустріч з президентом США Джо Байденом

Прем’єр-міністр Великої Британії заявив, що Велика Британія надала «навчання і можливості», аби допомогти Україні відбити російське вторгнення, і сказав, що його візит до США частково присвячений «дискусії про характер цих можливостей»

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відповів на заяви російського диктатора Володимира Путіна про те, що будь-яке використання західних далекобійних ракет по російській території начебто призведе до війни НАТО з РФ, заявивши, що війну в Україні розпочав Путін і він може закінчити її в будь-який момент. Про це повідомляє The Guardian.

Прем'єр-міністр поспілкувався з пресою по дорозі до Вашингтона на зустріч з президентом США Джо Байденом. Відповідаючи безпосередньо на погрози російського президента, Стармер заявив журналістам: «Росія розпочала цей конфлікт. Росія незаконно вторглася в Україну. Росія може негайно припинити цей конфлікт. Україна має право на самооборону».

Він додав, що Велика Британія надала «навчання і можливості», аби допомогти Україні відбити російське вторгнення, і сказав, що його візит до США частково присвячений «дискусії про характер цих можливостей».

Прем'єр відмовився коментувати інформацію про те. що США і Британія домовилися разом з іншими союзниками дозволити Україні вражати військові цілі на території Росії ракетами Storm Shadow, але зауважив, що хоче переконатися, що «всі рішення, які ми ухвалюємо, знаходяться в стратегічному контексті».

«У найближчі кілька тижнів і місяців можливі дійсно важливі події як в Україні, так і на Близькому Сході, тому необхідно ухвалити кілька тактичних рішень», – сказав Стармер.

Нагадаємо, у четвер Путін заявив, що будь-який крок Заходу, який дозволить Києву використовувати далекобійну зброю проти цілей на території Росії, означатиме, що НАТО перебуває «у стані війни» з Москвою.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки можуть дозволити Україні використовувати британські та французькі далекобійні ракети для ударів по території Росії. Однак під цей дозвіл не потрапить зброя самих США. Про це повідомляє The Times. За даними анонімних джерела, президент США Джо Байден може дати зелене світло президенту України Володимиру Зеленському на використання ракет Storm Shadow та їхніх французьких аналогів Scalp для ураження цілей на російській території на тій підставі, що Велика Британія та Франція підтримують такий крок. Водночас США навряд дозволять Україні запустити свої Atacms.

До слова, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі оголосив про надання Україні нового пакета допомоги, вартість якого становить понад $780 млн. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Британії. Британія надасть Україні $310 млн на гуманітарні потреби та $484 млн у вигляді кредитних гарантій, наданих Світовим банком для підтримки життєво важливих державних послуг, включаючи підтримку шкіл і лікарень, оплату праці державних службовців і фінансування пенсій.