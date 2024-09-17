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Міноборони розпочало перевірку харчування у військових частинах

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Міноборони розпочало перевірку харчування у військових частинах
Зазначається, що перевірки харчування у військових частинах здійснюватимуться регулярно в різних регіонах України без попередження військових частин і постачальників
фото: АрміяInform

До перевірок залучено представників Міноборони, ЗСУ, Державного оператора тилу, а також фахівців ветеринарної медицини

Міністерство оборони України розпочало перевірку системи організації харчування військовослужбовців на північному, східному та південному напрямках. Про це повідомила пресслужба відомства.

Згідно з повідомленням, до перевірок залучено представників Міноборони, ЗСУ, Державного оператора тилу, а також фахівців ветеринарної медицини.

«Інспекція охоплює всі ключові етапи – від умов зберігання продуктів на складах постачальників до безпосередньої організації процесу харчування у військових частинах, які виконують бойові завдання», – прокоментував заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Про результати всіх перевірок Міноборони обіцяє поінформував громадськість окремо.

У відомстві також додали, що такі перевірки здійснюватимуть регулярно в різних регіонах України без попередження військових частин і постачальників.

Нагадаємо, Державний оператор тилу запускає оновлену модель постачання харчування ЗСУ. На початку 2025 року Державний оператор тилу (ДОТ) працюватиме одночасно за «старою» і новою моделями постачання. Про це йшлося на заході, який ДОТ разом з міністерством аграрної політики провели стосовно продовольчого забезпечення Збройних Сил України.  У своєму виступі перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що українські агровиробники можуть забезпечити до 95% потреб у продовольстві українських Сил оборони.

До слова, Міністерство оборони України оголосило про зміну підходу до формування сухпайків для військовослужбовців. Відтепер асортимент розширять, щоб врахувати релігійні, медичні та етичні потреби військових. 

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Теги: Міноборони військові інспекція харчування

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