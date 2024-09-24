Велика освітня реформа: чи підтримують батьки та діти 12-річне навчання у школах

Серед учнів 46% опитаних ставляться нейтрально до освітньої реформи

З 2027 року старша школа в Україні докорінно зміниться. Учні зможуть самостійно обирати предмети та профілі навчання залежно від інтересів. Про це повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

Під час презентації виконавчий директор КМІС Антон Грушецький показав опитування, яке свідчить, що близько половини батьків проти 12-річного навчання у школах. 25% опитаних зауважили, що не поділяють ідею реформи, 34% скоріше також не згодні та лише 11% цілком згодні, а 17% скоріше теж за.

фото: скріншот з відео

Водночас серед учнів 46% ставляться нейтрально до освітньої реформи, 13% позитивно, а 12% негативно.

Нагадаємо, що міністр освіти і науки Оксен Лісовий прогне, щоб із 2027 року старша школа докорінно змінилася. За його словами, девʼятикласники самостійно будуть обирати, як вони хочуть навчатися у старшій школі. Лісовий зазначив, що це було закладено у філософію всієї реформи, і це те, чого хочуть самі діти.

До слова, половина учнів 10-11 класів користується послугами репетиторів, йдеться у дослідженні Київського міжнародного інституту соціології, яке було презентоване 23 вересня 2024 року на освітньому форумі «Профільна: якою буде реформа старшої школи». З тих, хто ходить на додаткові заняття, 43% пояснюють своє рішення тим, що середня школа дає їм недостатні знання для вступу у виш. Ще 7% респондентів вказують на те, що недостатніми знання вважають їхні батьки.