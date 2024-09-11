Кількість українців, які працюють у Польщі, скорочується: статистика

У листопаді 2023 року у Польщі працювало 702,3 тис. українців, а зараз суттєво менше

Згідно із даними статистики, зараз у Польщі працевлаштованих українців на кілька десятків тисяч менше, ніж у другій половині минулого року. За останніми даними Головного статистичного управління Польщі, на кінець І кварталу 2024 року в Польщі працювало 958,2 тис. іноземних громадян. Понад дві третини з них – громадяни України. Проте портал Business Insider, який наводить ці дані, наголошує: кількість українських громадян, які працюють у Польщі, скоротилася до 653,5 тис. осіб. Спад становив 9,3%, підрахували економічні журналісти.

Спад помітний навіть у порівнянні з кінцем минулого календарного року. У листопаді 2023 року у Польщі працювало 702,3 тис. українців. У грудні 2023 року ця кількість становила вже 658,5 тис.

При цьому видання зазначає, що кількість громадян Індії, які працюють у Польщі, навпаки, збільшилася. На кінець березня у Польщі працювало 18,2 тис. індусів, тобто на 5,1% більше, ніж роком раніше. Наведені дані стосуються іноземців, які влаштовуються на легальну роботу в Польщі.

До слова, уряд Польщі представив проєкт щодо внесення змін до деяких законів «з метою усунення порушень у візовій системі Польщі». Зокрема, проєкт говорить про реформування системи видачі національної візи з метою навчання. Так, у разі прийняття поправок абітурієнт повинен надати свідоцтво про навчання, нострифіковане через NAWA (Польська національна агенція академічного обміну, – «Главком»).