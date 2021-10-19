Британські лікарі назвали незвичайний симптом раку

Британські вчені з'ясували, що гикавка може бути симптомом раку стравоходу

Британські лікарі заявили, що часта гикавка може вказувати на рак стравоходу

Британські лікарі повідомили, що часта гикавка може вказувати на онкологічне захворювання. Про це пише Daily Express.

Вчені звернули увагу на ірландське дослідження 2006 року, де майже 30% хворих на рак стравоходу скаржилися на постійні напади гикавки. Більшість пацієнтів відзначили велику втрату ваги і труднощі з ковтанням про онкологічному захворюванні. Гикавка раніше не відзначалася як поширений симптом.

Відзначається, що гикавка може виникнути через надмірно швидкий прийом їжі, великої кількості їжі або вживання спиртних напоїв.

При цьому в ряді випадків цей симптом сигналізує про виникнення раку стравоходу.

«Можуть з'явитися ознаки раку, якщо ваш шлунок перестане працювати належним чином, і ви помітите, що він роздувся без видимої причини», - заявив доктора Хуссейн Абдех.

Лікарі закликають звернутися за медичною допомогою, якщо напади гикавки тривають більше 48 годин.

Нагадаємо, раніше на прилавки українських потрапило морозиво компанії Маcromex SRL, Campia-Turzii з небезпечною для здоров'я добавкою.

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