Кабмін визначив, де брати кошти на запуск українського супутника

Розробником та виробником супутника «Січ-2-1» є державне конструкторське бюро «Південне»

Кабінет міністрів України на засіданні 7 квітня ухвалив проєкт постанови «Деякі питання фінансування створення космічної системи «Січ-2-1».

Документом пропонується визначити основні умови створення оптико-електронної системи дистанційного зондування Землі «Січ-2-1», забезпечення запуску, страхування космічного апарату та подальшої експлуатації системи, джерела фінансування відповідних робіт. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, проєктом постанови пропонується внести зміни до плану заходів щодо розв'язання проблемних питань створення космічного ракетного комплексу «Циклон-4», затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів України від 20 вересня 2017 р. No 653-р.

Створення космічної системи «Січ-2-1» було передбачено Загальнодержавною цільовою науково-технічною космічною програмою України на 2013-2017 роки (завдання «Здійснення дистанційного зондування Землі з космосу», «Забезпечення системного отримання даних від космічної системи «Січ»), а також Концепцією реалізації державної політики у сфері космічної діяльності на період до 2032 року.

До слова, у лютому 2021 року Державне космічне агентство України повідомило Радіо Свобода, що відомство в грудні ініціювало розгляд питання про завершення робіт над супутником дистанційного зондування землі «Січ 2-1» і укладення Генерального графіку завершення створення його наземного сегменту.

В Україні розробником та виробником КС ДЗЗ «Січ-2-1» є державне конструкторське бюро «Південне» імені М. К. Янгеля. За наземну частину відповідає Національний центр управління та випробувань космічних засобів.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку ухвалив рекомендацію, щоб надати Державному космічному агентству спеціальний статус.