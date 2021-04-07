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    Кабмін визначив, де брати кошти на запуск українського супутника

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    Україна створює&nbsp;супутник дистанційного зондування землі &laquo;Січ 2-1&raquo; - Кабмін визначив, де брати кошти на запуск українського супутника
    Україна створює супутник дистанційного зондування землі «Січ 2-1»
    Фото з відкритих джерел

    Розробником та виробником супутника «Січ-2-1» є державне конструкторське бюро «Південне»

    Кабінет міністрів України на засіданні 7 квітня ухвалив проєкт постанови «Деякі питання фінансування створення космічної системи «Січ-2-1».

    Документом пропонується визначити основні умови створення оптико-електронної системи дистанційного зондування Землі «Січ-2-1», забезпечення запуску, страхування космічного апарату та подальшої експлуатації системи, джерела фінансування відповідних робіт. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook.

    Крім того, проєктом постанови пропонується внести зміни до плану заходів щодо розв'язання проблемних питань створення космічного ракетного комплексу «Циклон-4», затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів України від 20 вересня 2017 р. No 653-р.

    Створення космічної системи «Січ-2-1» було передбачено Загальнодержавною цільовою науково-технічною космічною програмою України на 2013-2017 роки (завдання «Здійснення дистанційного зондування Землі з космосу», «Забезпечення системного отримання даних від космічної системи «Січ»), а також Концепцією реалізації державної політики у сфері космічної діяльності на період до 2032 року.

    До слова, у лютому 2021 року Державне космічне агентство України повідомило Радіо Свобода, що відомство в грудні ініціювало розгляд питання про завершення робіт над супутником дистанційного зондування землі «Січ 2-1» і укладення Генерального графіку завершення створення його наземного сегменту.

    В Україні розробником та виробником КС ДЗЗ «Січ-2-1» є державне конструкторське бюро «Південне» імені М. К. Янгеля. За наземну частину відповідає Національний центр управління та випробувань космічних засобів.

    Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку ухвалив рекомендацію, щоб надати Державному космічному агентству спеціальний статус.

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    Теги: Кабмін космос фінансування Василь Мокан
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