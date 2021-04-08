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    В Індії студент втомився від булінгу і схуд на 80 кг

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    Студент з Індії схуд на 80 кг і розкрив секрет успіху - В Індії студент втомився від булінгу і схуд на 80 кг
    Студент з Індії схуд на 80 кг і розкрив секрет успіху
    Фото: The Times of India

    Юнак вирішив привести себе в форму через образливі жарти з боку родичів і друзів

    Студент з індійського міста Лакхнау, штат Уттар-Прадеш, скинув 80 кілограмів за два роки і розкрив секрет схуднення.

    Про це повідомляє газета The Times of India.

    20-річний Аман Хана (Aman Khanaa) розповів, що до схуднення важив 162 кілограми при зрості 188 сантиметрів. Юнак вирішив привести себе в форму через образливі жарти з боку родичів і друзів.

    «Моя самооцінка була на нулі», – зізнається він.

    У спробі позбавитися від зайвої ваги студент звернувся до експерта зі схуднення Еканша Танежа (Ekansh Taneja).

    Спеціаліст розробив для нього індивідуальний план харчування, враховуючи особливості тіла і смакові переваги клієнта.

    Фото: The Times of India
    Фото: The Times of India

    На сніданок юнак їв рисові пластівці, фруктовий салат, омлет або сендвіч. На обід він вважав за краще з’їсти корж з соусом, вівсяну кашу або бутерброд з джемом, а вечеряв Хана загорнутими в коржик овочами, сендвічем або смаженим курчам.

    Крім того, Хана став більше ходити, виконував щоденну норму в сім тисяч кроків, а також регулярно виконував тренування на всі групи м'язів. Завдяки спорту і правильнму харчуванню індієць схуд на 80 кілограмів і став впевнішим в собі.

    Нагадаємо, дієтологи з США розвіяли сім міфів про здорове харчування і закликали не боятися відмовлятися від дієт на користь збалансованого раціону.

    Теги: здоров'я Індія харчування дієта
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