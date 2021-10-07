«Жовті» covid-сертифікати можна згенерувати на Android: інструкція від «Дії»

Отримати документ можна після першого щеплення проти коронавірусу

Тепер внутрішні covid-сертифікати про щеплення першою дозою вакцини проти коронавірусу доступні у застосунку «Дія» і на Android. Такі сертифікати ще називають «жовтими».

Як повідомили у Мінцифри, отримати такий документ можна після першого щеплення проти коронавірусу того самого дня, коли ваші дані внесуть у систему. Такий сертифікат діє 120 днів.

Раніше у додатку «Дія» з'явилася можливість отримати «жовтий» сертифікат, але лише на iOS. Тоді у Мінцифри обіцяли згодом запустити послугу для Android.

Як згенерувати covid-сертифікат:

Завантажте або оновіть застосунок.

Потім у застосунку потрібно натиснути «Послуги», вибрати пункт «covid-сертифікати» та натиснути «Отримати сертифікат».

Далі «Дія.Підписом» підписати згоду на отримання даних з Електронної системи охорони здоров’я.

Дані про вакцинацію підтягнуться автоматично. Сертифікат з’явиться поруч із вашими іншими цифровими документами в застосунку.

Якщо сертифікат не вдалося згенерувати, зверніться до служби підтримки «Дії».

Також у «Дії» з'являться нові «коронавірусні» сертифікати. Зокрема, йдеться про цифрові документи в «Дії», які засвідчуватимуть результат ПЛР-тестування чи перенесення коронавірусної хвороби.

Також «Дія» видаватиме сертифікат про вакцинацію людям з «міксом» вакцин.

Крім того, українські covid-сертифікати вже можна легко отримати та роздрукувати на порталі «Дія». Для цього не потрібно генерувати «Дія. Підпис».

Також нагадаємо, що за підробку сovid-сертифікатів буде окрема стаття Кримінального кодексу.

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