Google випустила Android 12

ОС Android 12 стала доступною користувачам для скачування

Google випустила нову операційну систему Android. Про це повідомляє видання Android Authority.

Операційна система для смартфонів з'явилася в рамках програми Android Open-Source Project (AOSP) і стала доступна для скачування всім користувачам. В першу чергу Android 12 вийде на смартфонах серії Google Pixel, потім ОС будуть випускати на свої пристрої інші виробники.

За словами журналістів, терміни виходу Android 12 для певних пристроїв залежать від виробника девайсів. Зазвичай компанії, що випускають смартфони, представляють ОС для своїх гаджетів протягом декількох тижнів або місяців з моменту виходу ОС.

Автори помітили, що Android 12 вийшла пізніше, ніж Android 11. Попередня версія операційної системи від Google виявилася доступною у вересні 2020 року. Це пов'язують з наявністю ряду серйозних нововведень.

Google представила ОС для смартфонів нового покоління в кінці травня. Android 12 зазнала великих змін в дизайні в порівнянні з ранніми операційними системами сімейства, отримала перероблену систему повідомлень, нові налаштування конфіденційності.

Нагадаємо, що нещодавно, у роботі Telegram стався глобальний збій. Крім того, Єврокомісія внесла «ВКонтакті» і Telegram у список сайтів з піратським контентом.