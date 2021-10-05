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    У «Дії» з'являться нові «коронавірусні» сертифікати

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    Усе більше документів з'являються в електронному форматі&nbsp; - У «Дії» з'являться нові «коронавірусні» сертифікати
    Усе більше документів з'являються в електронному форматі 
    фото: Мінцифри

    Усі три види сертифікатів, які діють у ЄС, будуть доступні у застосунку «Дія»

    В Україні розпочалися тестування нових covid-сертифікатів. Зокрема, мова йде про цифрові документи в «Дії», які засвідчуватимуть результат ПЛР-тестування чи перенесення коронавірусної хвороби, повідомив перший заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб під час брифінгу.

    «Ми поступово тестуємо цифрові covid-сертифікати. Зокрема для ПЛР-тестування, такий сертифікат також з'явиться в «Дії». Він буде дійсним 72 години, як і результат тесту. Також ми розпочинаємо тестування covid-сертифікатів для тих хто перехворів коронавірусом», – розповів Вискуб.

    За його словами, в Україні найближчим часом будуть фактично всі три види сертифікатів, які зараз є на рівні ЄС – це сертифікати вакцинації, тестування та одужання від Сovid-19.

    Також «Дія» видаватиме сертифікат про вакцинацію людям з «міксом» вакцин.

    Крім того, українські covid-сертифікати вже можна легко отримати та роздрукувати на порталі «Дія». Для цього не потрібно генерувати «Дія. Підпис».

    Раніше в мобільному додатку «Дія» стали доступні «жовті» covid-сертифікати. Його можуть згенерувати ті, хто отримав перше щеплення від коронавірусу. Сертифікат буде діяти 120 днів або до отримання другої дози. Це допоможе на випадок карантинних обмежень і для мандрівок у деякі країни.

    Нагадаємо, 23 вересня Україна перейшла у «жовту» зону карантину. Аби верифікувати безпечність відвідувачів чи працівників закладів (крім освіти) тимчасово слід користуватися міжнародними свідоцтвами, «жовтими» чи «зеленими» внутрішніми ковід-сертифікатами, довідкою 063/о (картка профілактичних щеплень), чинною довідкою про негативний результат (72 год) ПЛР-тесту чи експрес-тестування на антиген.

    Також Кабмін продовжив дію «зелених» Covid-сертифікатів.

    До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

    Також нагадаємо, що за підробку сovid-сертифікатів буде окрема стаття Кримінального кодексу.

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    Теги: ЄС Міністерство охорони здоров'я документи хвороби щеплення вакцинація смартфон Міністерство цифрової трансформації України коронавірус
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    У «Дії» з'являться нові «коронавірусні» сертифікати