У «Дії» з'являться нові «коронавірусні» сертифікати
Усі три види сертифікатів, які діють у ЄС, будуть доступні у застосунку «Дія»
В Україні розпочалися тестування нових covid-сертифікатів. Зокрема, мова йде про цифрові документи в «Дії», які засвідчуватимуть результат ПЛР-тестування чи перенесення коронавірусної хвороби, повідомив перший заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб під час брифінгу.
«Ми поступово тестуємо цифрові covid-сертифікати. Зокрема для ПЛР-тестування, такий сертифікат також з'явиться в «Дії». Він буде дійсним 72 години, як і результат тесту. Також ми розпочинаємо тестування covid-сертифікатів для тих хто перехворів коронавірусом», – розповів Вискуб.
За його словами, в Україні найближчим часом будуть фактично всі три види сертифікатів, які зараз є на рівні ЄС – це сертифікати вакцинації, тестування та одужання від Сovid-19.
Також «Дія» видаватиме сертифікат про вакцинацію людям з «міксом» вакцин.
Крім того, українські covid-сертифікати вже можна легко отримати та роздрукувати на порталі «Дія». Для цього не потрібно генерувати «Дія. Підпис».
Раніше в мобільному додатку «Дія» стали доступні «жовті» covid-сертифікати. Його можуть згенерувати ті, хто отримав перше щеплення від коронавірусу. Сертифікат буде діяти 120 днів або до отримання другої дози. Це допоможе на випадок карантинних обмежень і для мандрівок у деякі країни.
Нагадаємо, 23 вересня Україна перейшла у «жовту» зону карантину. Аби верифікувати безпечність відвідувачів чи працівників закладів (крім освіти) тимчасово слід користуватися міжнародними свідоцтвами, «жовтими» чи «зеленими» внутрішніми ковід-сертифікатами, довідкою 063/о (картка профілактичних щеплень), чинною довідкою про негативний результат (72 год) ПЛР-тесту чи експрес-тестування на антиген.
Також Кабмін продовжив дію «зелених» Covid-сертифікатів.
До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.
Також нагадаємо, що за підробку сovid-сертифікатів буде окрема стаття Кримінального кодексу.