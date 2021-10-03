«Дія» видаватиме сертифікат про вакцинацію людям з «міксом» вакцин: інструкція отримання

Сертифікат можна роздрукувати, якщо вакцинація проходила двома різними вакцинами

Найперше, що потрібно зробити, – оновити застосунок «Дія»

Сертифікат про вакцинацію в «Дії» тепер можна отримати, якщо особа отримала «мікс» вакцин від коронавірусу Covid-19 – для цього потрібно зробити кілька операцій.

Спершу необхідно оновити «Дію» у застосунку Google Play чи в AppStore, йдеться у Telegram-каналі «Дія».

В оновленій «Дії» треба натиснути «Послуги», потім – «Covid-сертифікати», а після цього – «Отримати сертифікат».

Наступний крок – підписання згоди на передання своїх даних за допомогою «Дія.Підпис».

Сертифікат підтягнеться, коли «Дія» знайде інформацію про щеплення у реєстрах.

Електронний документ можливо згенерувати, якщо громадянин отримав перше щеплення вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech або AstraZeneca/CoviShield, а друге – Comirnaty/Pfizer-BioNTech чи Moderna.

Міжнародні COVID-сертифікати у застосунку офіційно визнані у Європейському союзі. Завдяки цьому документу громадяни України можуть потрапити у понад 40 країн.

Минулого тижня в мобільному додатку «Дія» стали доступні «жовті» covid-сертифікати. Його можуть згенерувати ті, хто отримав перше щеплення від коронавірусу. Сертифікат буде діяти 120 днів або до отримання другої дози. Це допоможе на випадок карантинних обмежень і для мандрівок у деякі країни.

Нагадаємо, 23 вересня Україна перейшла у «жовту» зону карантину. Аби верифікувати безпечність відвідувачів чи працівників закладів (крім освіти) тимчасово слід користуватися міжнародними свідоцтвами, «жовтими» чи «зеленими» внутрішніми ковід-сертифікатами, довідкою 063/о (картка профілактичних щеплень), чинною довідкою про негативний результат (72 год) ПЛР-тесту чи експрес-тестування на антиген.

Також Кабмін продовжив дію «зелених» Covid-сертифікатів.

До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

Також нагадаємо, що за підробку сovid-сертифікатів буде окрема стаття Кримінального кодексу.