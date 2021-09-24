Як роздрукувати covid-сертифікат? «Дія» оприлюднила просту інструкцію

Отримати документ про вакцинацію стало легше, ніж раніше

Сертифікати на порталі можна отримати без «Дія. Підпис» та роздрукувати

Українські covid-сертифікати вже можна легко отримати та роздрукувати на порталі «Дія». Для цього не потрібно генерувати «Дія. Підпис».

Як повідомляє сервіс державних послуг «Дія», згенерувати covid-сертифікати можна наступним чином:

авторизуйтесь на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису (КЕП)

натисніть «Отримати covid-сертифікат» на головній сторінці або в розділі «Послуги»

підпишіть згоду про обробку персональних даних КЕПом

коли «Дія» знайде дані про вашу вакцинацію в реєстрах, то вам прийде повідомлення про це на електронну пошту

Як правильно роздрукувати і сформувати міжнародний covid-сертифікат, дивіться у відео:

Раніше повідомлялося, що сьогодні в мобільному додатку «Дія» стали доступні «жовті» covid-сертифікати. Його можуть згенерувати ті, хто отримав перше щеплення від коронавірусу. Сертифікат буде діяти 120 днів або до отримання другої дози. Це допоможе на випадок карантинних обмежень і для мандрівок у деякі країни.

Нагадаємо, 23 вересня Україна перейшла у «жовту» зону карантину. Аби верифікувати безпечність відвідувачів чи працівників закладів (крім освіти) тимчасово слід користуватися міжнародними свідоцтвами, «жовтими» чи «зеленими» внутрішніми ковід-сертифікатами, довідкою 063/о (картка профілактичних щеплень), чинною довідкою про негативний результат (72 год) ПЛР-тесту чи експрес-тестування на антиген.

Також Кабмін продовжив дію «зелених» Covid-сертифікатів.

До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

Також нагадаємо, що за підробку сovid-сертифікатів буде окрема стаття Кримінального кодексу.

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