Як роздрукувати covid-сертифікат? «Дія» оприлюднила просту інструкцію
Сертифікати на порталі можна отримати без «Дія. Підпис» та роздрукувати
Українські covid-сертифікати вже можна легко отримати та роздрукувати на порталі «Дія». Для цього не потрібно генерувати «Дія. Підпис».
Як повідомляє сервіс державних послуг «Дія», згенерувати covid-сертифікати можна наступним чином:
- авторизуйтесь на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису (КЕП)
- натисніть «Отримати covid-сертифікат» на головній сторінці або в розділі «Послуги»
- підпишіть згоду про обробку персональних даних КЕПом
- коли «Дія» знайде дані про вашу вакцинацію в реєстрах, то вам прийде повідомлення про це на електронну пошту
Як правильно роздрукувати і сформувати міжнародний covid-сертифікат, дивіться у відео:
Раніше повідомлялося, що сьогодні в мобільному додатку «Дія» стали доступні «жовті» covid-сертифікати. Його можуть згенерувати ті, хто отримав перше щеплення від коронавірусу. Сертифікат буде діяти 120 днів або до отримання другої дози. Це допоможе на випадок карантинних обмежень і для мандрівок у деякі країни.
Нагадаємо, 23 вересня Україна перейшла у «жовту» зону карантину. Аби верифікувати безпечність відвідувачів чи працівників закладів (крім освіти) тимчасово слід користуватися міжнародними свідоцтвами, «жовтими» чи «зеленими» внутрішніми ковід-сертифікатами, довідкою 063/о (картка профілактичних щеплень), чинною довідкою про негативний результат (72 год) ПЛР-тесту чи експрес-тестування на антиген.
Також Кабмін продовжив дію «зелених» Covid-сертифікатів.
До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.
Також нагадаємо, що за підробку сovid-сертифікатів буде окрема стаття Кримінального кодексу.
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