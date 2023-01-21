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Генерал Ковальчук розкрив подробиці свого відсторонення від операції зі звільнення Херсона

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Генерал Ковальчук розкрив подробиці свого відсторонення від операції зі звільнення Херсона
фото з відкритих джерел

«1 жовтня я передав командування Олександру Тарнавському, а 2 жовтня війська пішли в наступ»

Командувач Оперативного командування Сухопутних військ «Південь», генерал-майор Андрій Ковальчук, який озробляв план з деокупації захопленої частини Миколаївщини і правобережжя Херсонщини, в інтерв'ю «Главкому» розкрив подробиці свого відсторонення від операції зі звільнення Херсона.

Нагадаємо, що газета The Washington Post наприкінці грудня написала про те, що під час наступу ЗСУ на Миколаївщині і Херсонщині, українське командування непублічно замінило Андрія Ковальчука як керівника операції на Олександра Тарнавського. 

Ковальчук зізнався, що над планом звільнення Херсону працював з колегами місяцями. 

«Для когось операція – це просто взяти пістолет і піти в отаку. Для мене операція зі звільнення півдня означала зупинити противника, який наступав на Одещину, Миколаївщину, Херсонщину, завдати йому максимальних втрат, створити умови для подальшого наступу. Все це робота не на один день і не з одним пістолетом, не з одним військовослужбовцем цю операцію потрібно реалізовувати було на практиці. Вона потребувала десятків тисяч воїнів, величезної кількості техніки, належного озброєння», – розповів генерал-майор.

Він зазначив, що причина не в тому, що «не впорались з роботою», а в тому, що ударне угруповання, яке він готував до проведення операції, передали іншій посадовій особі.

«Мета операції, яка була не про звільнення Херсона, а про звільнення всього правобережжя Дніпра полягала у тому, щоби 25-тисячне угруповання противника, яке перебувало на правому березі Дніпра або було знищене, або взяте у полон. Це був мій замисел. Над цим ми з колегами працювали місяцями: ми створювали для ворога такі умови, аби він повівся вигідним для нас чином. Ми закладали у план втрати 1/12 по техніці (тобто на 1 одиницю українських втрат 12 одиниць втрат у противника) і 1/7,4 по особовому складу. Ми практично відрізали ворогу постачання. Ц подальшому мета була узагалі повністю виключити їм постачання озброєння», – пояснив Ковальчук.

Генерал-майор розповів, що 1 жовтня передав керування угрупуванням (Олександрові Тарнавському), а вже 2 жовтня війська під його керівництвом пішли в наступ з його планами та задачами.

Він зазначив, що коли за один день війська ідуть наступати, навіть не давши новому командуванню можливості розібратися у ситуації на фронті, це неправильно.

«Навіть людина-вундеркінд не здатна настільки швидко опанувати підготовлені іншою людиною плани, не в стані так швидко вивчити навіть номера бригад, які є в підпорядкуванні. Я вже не кажу про те, щоби десь керувати. Після того, як ти приймаєш командування, потрібно хоча би місяць часу, аби увійти в курс справи, розібратися, що відбувається на фронті. Коли ділянка фронту 140-150 км чи більше, потрібно знати про свої сили і засоби, знати можливості бригад, можливості командирів, які у тебе в підпорядкуванні. Потрібно знати і проблеми і можливості противника. Коли за один день війська ідуть наступати, навіть не давши новому командуванню можливості розібратися у ситуації на фронті, це неправильно. Тому сьогодні і результат такий, вороже угруповання відійшло на інший берег Дніпра. Колись я, напевно, в мемуарах розповім деталі цієї операції, але не сьогодні, оскільки іде війна, і я є посадовою особою», – резюмував Ковальчук.

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Генерал Ковальчук розкрив подробиці свого відсторонення від операції зі звільнення Херсона
Генерал Ковальчук розкрив подробиці свого відсторонення від операції зі звільнення Херсона

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