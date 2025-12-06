Обстріл Чернігівщини: ворог завдав ударів по об’єктах критичної інфраструктури

Наслідки обстрілу Чернігівщини у ніч на 6 грудня 2025 року

Рятувальники оперативно ліквідували пожежі, що виникли внаслідок ударів

У ніч на 6 грудня Чернігівщина зазнала атаки російських БпЛА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС країни.

Зокрема, у Корюківському районі зафіксовані влучання у житловому секторі та по цивільному обʼєкту.

У місті Чернігів та Чернігівському районі противник завдав ударів по об’єктах критичної інфраструктури.

Гасіння пожежі на Чернігівщині 6 грудня 2025 року фото: ДСНС Чернігівщини

Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували пожежі, що виникли внаслідок ударів. Інформації про постраждалих не надходило.

Наслди ворожої атаки на Чернігівщину 6 грудня 2025 року фото: ДСНС Чернігівщини

Нагадаємо, у ніч проти 6 грудня у Фастові (Київська область) пролунала серія вибухів. За повідомленнями місцевих мешканців, було зафіксовано щонайменше п’ять потужних ударів протягом короткого часу. Є попередня інформація про влучання по об’єктах залізничної інфраструктури. Масштабна повітряна тривога в України тривала понад вісім годин.