Обстріл Чернігівщини: ворог завдав ударів по об’єктах критичної інфраструктури
Рятувальники оперативно ліквідували пожежі, що виникли внаслідок ударів
У ніч на 6 грудня Чернігівщина зазнала атаки російських БпЛА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС країни.
Зокрема, у Корюківському районі зафіксовані влучання у житловому секторі та по цивільному обʼєкту.
У місті Чернігів та Чернігівському районі противник завдав ударів по об’єктах критичної інфраструктури.
Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували пожежі, що виникли внаслідок ударів. Інформації про постраждалих не надходило.
Нагадаємо, у ніч проти 6 грудня у Фастові (Київська область) пролунала серія вибухів. За повідомленнями місцевих мешканців, було зафіксовано щонайменше п’ять потужних ударів протягом короткого часу. Є попередня інформація про влучання по об’єктах залізничної інфраструктури. Масштабна повітряна тривога в України тривала понад вісім годин.
Коментарі — 0