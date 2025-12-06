Головна Країна Події в Україні
Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Львівщини, є постраждалі

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Львівщини, є постраждалі
Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу на Львівщині
фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області/Facenook

У селі Сілець Шептицького району через падіння уламків загорівся приватний будинок

Російська армія завдала удару по критичній енергетичній інфраструктурі Львівської області, застосувавши бойові безпілотники та крилаті ракети. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву очільника Львівської ОВА Максима Козицького

«У селі Сілець Шептицького району через падіння уламків загорівся приватний будинок. За попередньою інформацією, постраждали двоє людей», – йдеться  повідомленні.

Ліквідація пожежі після ворожої атаки
Ліквідація пожежі після ворожої атаки
фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області/Facenook
Гасіння пожежі у місці падіння уламків дрона
Гасіння пожежі у місці падіння уламків дрона
фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області/Facenook

Ще щонайменше три будинки у цьому ж населеному пункті зазнали пошкоджень. На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Інформація уточнюється та оновлюється.

Нагадаємо, у ніч проти 6 грудня російські терористи завдали чергового масованого удару по Україні. Під атакою, зокрема, опинилися Луцьк, Львівщина, Чернігівщина, Київщина та Одещина. Також ворог атакував енергоінфраструктуру України.

