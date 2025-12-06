Уночі РФ вдарила по енергооб’єктах у восьми областях, у шести – перебої зі світлом

Внаслідок атаки РФ на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях

Уночі 6 грудня росіяни завдали чергового масованого удару по енергетиці України у восьми областях. У шести областях виникли перебої зі світлом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Міненергетики.

«У ніч з 5 на 6 грудня ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки РФ на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

У Міненерго наголошують, що аварійно-відновлювальні роботи вже здійснюються там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Повідомляється, що в усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у всіх регіонах України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

В «Укренерго» додають, що внаслідок сьогоднішньої масованої атаки обсяг попередньо прогнозованих заходів обмеження споживання сьогодні вимушено збільшений.

інфоргафіка «Укренерго»

Наразі в усіх регіонах України діють погодинні відключення обсягом від 2,5 до 3 черг одночасно. Також в усіх областях протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

«Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону», – зазначають у Міністерстві.

Нагадаємо, окупанти завдали масованого повітряного удару по Україні із застосуванням ракет та безпілотників. Зокрема, всю ніч Фастівський, Вишгородський та Бучанський райони Київщини перебували під масованим обстрілом росіян, троє людей травмовано. Через масований обстріл залізничної інфраструктури у Фастові в ніч проти 6 грудня, «Укрзалізниця» розпочала оперативну зміну маршрутів пасажирських поїздів, які мали проходити через місто.

До слова, Міністерство енергетики повідомило, що Україна не експортує електроенергію в інші країни, незважаючи на об’єднану з європейською мережею енергосистему. Вся вироблена потужність наразі спрямовується для заберзпечення внутрішніх потреб.