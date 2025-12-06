Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Уночі РФ вдарила по енергооб’єктах у восьми областях, у шести – перебої зі світлом

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Уночі РФ вдарила по енергооб’єктах у восьми областях, у шести – перебої зі світлом
Росіяни завдали чергового масованого удару по енергетиці України
фото: Reuters, ілюстративне

Внаслідок атаки РФ на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях

Уночі 6 грудня росіяни завдали чергового масованого удару по енергетиці України у восьми областях. У шести областях виникли перебої зі світлом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Міненергетики.

«У ніч з 5 на 6 грудня ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки РФ на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.  

У Міненерго наголошують, що аварійно-відновлювальні роботи вже здійснюються там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів. 

Повідомляється, що в усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у всіх регіонах України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

В «Укренерго» додають, що внаслідок сьогоднішньої масованої атаки обсяг попередньо прогнозованих заходів обмеження споживання сьогодні вимушено збільшений. 

Уночі РФ вдарила по енергооб’єктах у восьми областях, у шести – перебої зі світлом фото 1
інфоргафіка «Укренерго»

Наразі в усіх регіонах України діють погодинні відключення обсягом від 2,5 до 3 черг одночасно. Також в усіх областях протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. 

«Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону», – зазначають у Міністерстві.

Нагадаємо, окупанти завдали масованого повітряного удару по Україні із застосуванням ракет та безпілотників. Зокрема, всю ніч Фастівський, Вишгородський та Бучанський райони Київщини перебували під масованим обстрілом росіян, троє людей травмовано. Через масований обстріл залізничної інфраструктури у Фастові в ніч проти 6 грудня, «Укрзалізниця» розпочала оперативну зміну маршрутів пасажирських поїздів, які мали проходити через місто. 

До слова, Міністерство енергетики повідомило, що Україна не експортує електроенергію в інші країни, незважаючи на об’єднану з європейською мережею енергосистему. Вся вироблена потужність наразі спрямовується для заберзпечення внутрішніх потреб.

Читайте також:

Теги: Міненерго обстріл Миколаїв Укренерго ворог росіяни відключення обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський
Президенту потрібна довіра суспільства, і він може її повернути
12 листопада, 12:30
У Раді зареєстровано постанову про звільнення міністерки енергетики
Міністерка енергетики, яка фігурує в плівках НАБУ, відреагувала на розслідування
10 листопада, 18:38
Окупанти атакували Київщину
Комбінована атака на Київщину: у п'ятьох районах виникли пожежі, є постраждалий
14 листопада, 02:24
Окупанти запустили по Україні більш ніж 470 ударних дронів та 48 ракет
У Тернополі внаслідок атаки РФ загинуло щонайменше девʼять людей – Зеленський
19 листопада, 09:36
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Відключення світла 28 листопада 2025 року: графіки
27 листопада, 18:15
У Вишгороді зайнялась пожежа після атаки РФ
У Вишгороді спалахнула пожежа у багатоповерхівці після влучання БпЛА
29 листопада, 07:05
На Київщині триває ліквідація наслідків після обстрілу РФ: троє людей у лікарнях
На Київщині триває ліквідація наслідків після обстрілу РФ: троє людей у лікарнях
29 листопада, 23:07
Нове підвищення тарифів на передачу електроенергії загрожує роботі феросплавних підприємств – асоціація
Нове підвищення тарифів на передачу електроенергії загрожує роботі феросплавних підприємств – асоціація
12 листопада, 16:33
Становище долара стає все більш хитким
Час домінування долара добігає кінця – Bloomberg
21 листопада, 09:31

Події в Україні

Атака на Харківщину: загинули двоє чоловіків, є руйнування залізниці та будинків
Атака на Харківщину: загинули двоє чоловіків, є руйнування залізниці та будинків
Друга за добу повітряна тривога у Києві тривала 10 хвилин
Друга за добу повітряна тривога у Києві тривала 10 хвилин
Масований удар у День Святого Миколая: стало відомо, чим Росія била по Україні
Масований удар у День Святого Миколая: стало відомо, чим Росія била по Україні
Мінрозвитку дало старт пілотному проєкту будівництва соціального житла для переселенців з Маріуполя в Білій Церкві
Мінрозвитку дало старт пілотному проєкту будівництва соціального житла для переселенців з Маріуполя в Білій Церкві
Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Львівщини, є постраждалі
Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Львівщини, є постраждалі
Уночі РФ вдарила по енергооб’єктах у восьми областях, у шести – перебої зі світлом
Уночі РФ вдарила по енергооб’єктах у восьми областях, у шести – перебої зі світлом

Новини

День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
Сьогодні, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
Вчора, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
3 грудня, 06:00

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua