Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 6 грудня 2025 року

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 6 грудня 2025 року

Протягом минулої доби зафіксовано 184 бойових зіткнення

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 53 авіаційних ударів, скинувши 137 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучив 6602 дрони-камікадзе та здійснив 4988 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 138 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по населеному пункту Коробчине Харківської області.

Вчора ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три артилерійські системи противника.
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили одну атаку росіян. Противник завдав двох авіаційних ударів, загалом скинув п’ять керованих авіаційних бомб, та здійснив 198 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 грудня 2025 року фото 1

Відбулося десять боєзіткнень в районах Вовчанська, Приліпки, Одрадного та у бік Ізбицького й Лиману.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 грудня 2025 року фото 2

Зафіксовано п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане та у бік Глушківки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 грудня 2025 року фото 3

Ворог атакував 19 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Зарічне, Дерилове та Колодязі.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 грудня 2025 року фото 4

Агресор атакував поблизу Дронівки, Серебрянки та у бік Сіверська. Загалом минулої доби відбулося вісім боєзіткнень.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 грудня 2025 року фото 5

Сили оборони відбили дві ворожі атаки поблизу населених пунктів Новомаркове та Васюківка.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 грудня 2025 року фото 6

Ворог здійснив 27 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Яблунівка та Русин Яр.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 грудня 2025 року фото 7

Захисники зупинили 51 атаку агресора у районах населених пунктів Маяк, Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Котлярівка, Ялта та Дачне.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 грудня 2025 року фото 8

Сили оборони відбили 14 ворожих штурмових дій у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Єгорівка, Привільне, Рибне та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 грудня 2025 року фото 9

Зафіксовано сім бойових зіткнень в районах населених пунктів Солодке, Добропілля та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку 

Карта бойових дій в Україні станом на 6 грудня 2025 року фото 10

Вдбулося чотири бойові зіткнення – противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Степногірськ та у бік Приморського.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 грудня 2025 року фото 11

Українські підрозділи відбили шість ворожих атак.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, триває 1381-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: війна Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Масована атака РФ: у Луцьку горять продуктові склади
Масована атака РФ: у Луцьку горять продуктові склади
Обстріл Чернігівщини: ворог завдав ударів по об’єктах критичної інфраструктури
Обстріл Чернігівщини: ворог завдав ударів по об’єктах критичної інфраструктури
Карта бойових дій в Україні станом на 6 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 6 грудня 2025 року
Атака на Фастів, мирні переговори, Путін в Індії: головне за ніч
Атака на Фастів, мирні переговори, Путін в Індії: головне за ніч
Втрати ворога станом на 6 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 6 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 грудня: ситуація на фронті

Новини

День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
Сьогодні, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
Вчора, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
3 грудня, 06:00

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua