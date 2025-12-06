Карта бойових дій в Україні станом на 6 грудня 2025 року
Протягом минулої доби зафіксовано 184 бойових зіткнення
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 53 авіаційних ударів, скинувши 137 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучив 6602 дрони-камікадзе та здійснив 4988 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 138 – із реактивних систем залпового вогню.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема по населеному пункту Коробчине Харківської області.
Вчора ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три артилерійські системи противника.
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили одну атаку росіян. Противник завдав двох авіаційних ударів, загалом скинув п’ять керованих авіаційних бомб, та здійснив 198 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно–Слобожанському напрямку
Відбулося десять боєзіткнень в районах Вовчанська, Приліпки, Одрадного та у бік Ізбицького й Лиману.
На Куп’янському напрямку
Зафіксовано п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане та у бік Глушківки.
На Лиманському напрямку
Ворог атакував 19 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Зарічне, Дерилове та Колодязі.
На Слов’янському напрямку
Агресор атакував поблизу Дронівки, Серебрянки та у бік Сіверська. Загалом минулої доби відбулося вісім боєзіткнень.
На Краматорському напрямку
Сили оборони відбили дві ворожі атаки поблизу населених пунктів Новомаркове та Васюківка.
На Костянтинівському напрямку
Ворог здійснив 27 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Яблунівка та Русин Яр.
На Покровському напрямку
Захисники зупинили 51 атаку агресора у районах населених пунктів Маяк, Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Котлярівка, Ялта та Дачне.
На Олександрівському напрямку
Сили оборони відбили 14 ворожих штурмових дій у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Єгорівка, Привільне, Рибне та Красногірське.
На Гуляйпільському напрямку
Зафіксовано сім бойових зіткнень в районах населених пунктів Солодке, Добропілля та Гуляйполе.
На Оріхівському напрямку
Вдбулося чотири бойові зіткнення – противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Степногірськ та у бік Приморського.
На Придніпровському напрямку
Українські підрозділи відбили шість ворожих атак.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Нагадаємо, триває 1381-й день повномасштабної війни в Україні.
