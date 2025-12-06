Головна Країна Події в Україні
Атака на Фастів, мирні переговори, Путін в Індії: головне за ніч

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Атака на Фастів, мирні переговори, Путін в Індії: головне за ніч
колаж: glavcom.ua

«Главком» зібрав головні події ночі проти 6 грудня, щоб ви були в курсі актуальних новин

У Фастові ударом пошкоджено залізничний вокзал, у США відбулася серія зустрічей Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова та Начальника Генерального штабу ЗСУ генерала Андрія Гнатова зі Спеціальним посланником з питань миру Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером, російський диктатор Володимир Путін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді домовилися про значне розширення торговельних та оборонних зв’язків між двома країнами.

Атака на Фастів

У ніч проти 6 грудня у Фастові (Київська область) пролунала серія вибухів. За повідомленнями місцевих мешканців, було зафіксовано щонайменше п’ять потужних ударів протягом короткого часу. Є попередня інформація про влучання по об’єктах залізничної інфраструктури. Очевидці у соціальних мережах стверджують, що частина ударів прийшлася по будівлі залізничного вокзалу та прилеглій території. У мережі з'явилися відеозаписи, на яких видно дим та уламки.

Україна та США обговорили «реалістичний і дієвий шлях» до миру

У США відбулася серія зустрічей Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова та Начальника Генерального штабу ЗСУ генерала Андрія Гнатова зі Спеціальним посланником з питань миру Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером.Шості за останні два тижні переговори, були зосереджені на просуванні «реалістичного і дієвого шляху досягнення тривалого і справедливого миру» в Україні. 

Рустем Умєров підтвердив, що пріоритетом України є врегулювання, яке гарантує захист незалежності та державного суверенітету України, безпеку українців та формування стабільної основи для успішного демократичного майбутнього.

Путін і Моді домовилися про розширення торгівлі

Російський диктатор Володимир Путін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді домовилися про значне розширення торговельних та оборонних зв’язків між двома країнами під час дводенного державного візиту Путіна до Нью-Делі. Таким чином Росія планує збільшити обсяг торгівлі до $100 млрд до 2030 року.

Візит відбувся попри збереження напруженості у відносинах Індії із Заходом, спричиненої масовими закупівлями Індією російської нафти після вторгнення в Україну у 2022 році.

Плівки Епштейна

Федеральний суд Південного округу Флориди ухвалив рішення дозволити розкриття документів великого журі з розслідування справи померлого фінансиста та сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. 

Це рішення стосується одного з найперших блоків слідчих даних, зібраних правоохоронцями після початку розслідування у Флориді у 2005 році за обвинуваченнями в сексуальному насильстві щодо неповнолітніх.

Президентка Єврокомісії зустрілася з лідерами ФРН та Бельгії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на критичній важливості фінансової підтримки України для забезпечення європейської безпеки. Вона також заявила, що питання використання заморожених російських активів має бути вирішене на рівні ЄС так, щоб усі держави-члени несли однаковий ризик. 

Фон дер Ляєн провела зустріч із канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем та прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером для обміну думками щодо ситуації в Україні та питання російських активів.

Теги: Київщина ракетна атака обстріл путін Рустем Умєров Урсула фон дер Ляєн США переговори війна

