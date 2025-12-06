Масована атака РФ: у Луцьку горять продуктові склади

Продуктові склади горять в одному з мікрорайонів Луцька

У ніч проти 6 грудня російські війська завдали масованого повітряного удару по Україні із застосуванням ракет та безпілотників, У Луцьку зафіксовані влучання у продуктові склади. Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук, інформує «Главком».

«Горять продуктові склади в одному з мікрорайонів міста», – йдеться в повідомленні.

Поліщук зазначив, що атака безпілотників на місто продовжується.

Нагадаємо, окупанти завдали масованого повітряного удару по Україні із застосуванням ракет та безпілотників. Зокрема, всю ніч Фастівський, Вишгородський та Бучанський райони Київщини перебували під масованим обстрілом росіян, троє людей травмовано. Через масований обстріл залізничної інфраструктури у Фастові в ніч проти 6 грудня, «Укрзалізниця» розпочала оперативну зміну маршрутів пасажирських поїздів, які мали проходити через місто.

