Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Масована атака РФ: у Луцьку горять продуктові склади

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Масована атака РФ: у Луцьку горять продуктові склади
Ліквідація наслідків обстрілу у Луцьку
фото: ДСНС Волині

Продуктові склади горять в одному з мікрорайонів Луцька

У ніч проти 6 грудня російські війська завдали масованого повітряного удару по Україні із застосуванням ракет та безпілотників, У Луцьку зафіксовані влучання у продуктові склади. Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук, інформує «Главком».

«Горять продуктові склади в одному з мікрорайонів міста», – йдеться в повідомленні.

Поліщук зазначив,  що атака безпілотників на місто продовжується.  

Нагадаємо, окупанти завдали масованого повітряного удару по Україні із застосуванням ракет та безпілотників. Зокрема, всю ніч Фастівський, Вишгородський та Бучанський райони Київщини перебували під масованим обстрілом росіян, троє людей травмовано. Через масований обстріл залізничної інфраструктури у Фастові в ніч проти 6 грудня, «Укрзалізниця» розпочала оперативну зміну маршрутів пасажирських поїздів, які мали проходити через місто. 
 

Читайте також:

Теги: пожежа обстріл Луцьк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після пожежі від храму залишився тільки бетонний каркас
У Китаї пожежа знищила 1500-річний храм
14 листопада, 21:14
Майже по всьому окупованому Донецьку немає світла
В окупованому Донецьку зникло світло: БпЛА атакували підстанцію
16 листопада, 23:10
За словами міського голови, рятувальники ліквідують пожежу на межі міста
Окупанти атакували Львів: місто затягнуло димом
19 листопада, 08:43
Дрони атакували Київ
Російський дрон вдарив по багатоповерхівці у Києві (відео)
29 листопада, 00:52
Атака на Київ: перші наслідки (оновлено)
Атака на Київ: перші наслідки (оновлено)
29 листопада, 01:37
У Броварах спалахнула пожежа після атаки РФ
У Броварах виникли пожежі та пошкоджені будинки через російський обстріл (відео)
29 листопада, 02:41
Київська область пережила масовану атаку
На Київщині внаслідок атаки пошкоджено 30 локацій
29 листопада, 12:16
Росія атакувала безпілотниками Харківщину
Росія атакувала безпілотниками Харківщину
Вчора, 00:56
Іво Бобул розплакався біля зруйнованого будинку в Тернополі
Іво Бобул не стримав емоцій біля зруйнованого будинку в Тернополі
26 листопада, 15:26

Події в Україні

Масована атака РФ: у Луцьку горять продуктові склади
Масована атака РФ: у Луцьку горять продуктові склади
Обстріл Чернігівщини: ворог завдав ударів по об’єктах критичної інфраструктури
Обстріл Чернігівщини: ворог завдав ударів по об’єктах критичної інфраструктури
Карта бойових дій в Україні станом на 6 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 6 грудня 2025 року
Атака на Фастів, мирні переговори, Путін в Індії: головне за ніч
Атака на Фастів, мирні переговори, Путін в Індії: головне за ніч
Втрати ворога станом на 6 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 6 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 грудня: ситуація на фронті

Новини

День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
Сьогодні, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
Вчора, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
3 грудня, 06:00

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua