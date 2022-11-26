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Банкова попередила, що Росія може обстріляли три українські АЕС

Альона Боженко
glavcom.ua
Банкова попередила, що Росія може обстріляли три українські АЕС
Подоляк повідомив, що РФ може обстріляти ракетами три українські АЕС
фото ілюстративне

Подоляк заявив, що на сьогодні у Росії немає точної зброї

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія може обстріляли три українські АЕС. Про це він написав у Twitter.

На думку радника ОП, окупанти можуть атакувати Південноукраїнську, Хмельницьку та Рівненську АЕС.

«Коли говоримо про ядерну безпеку, пам'ятаємо, що російські ракетні обстріли ставлять під удар також три інші АЕС: Рівненську, Хмельницьку, Південноукраїнську. Ризики надзвичайні. По-перше, руки РФ ростуть із неправильного місця. По-друге, РФ ніколи не мала високоточної зброї», – написав Подоляк.

Зауважимо, рашисти від 10 жовтня масовано обстрілюють нашу енергетичну інфраструктуру. Окупанти хочуть залишити українців без тепла та електрики під час холодної зими.

Нагадаємо, 24 листопада увечері російські окупанти знову обстріляли звільнений Херсон. Наразі відомо про десятьох постраждалих внаслідок обстрілу, четверо з них загинули.

Внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії. 

Ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Теги: АЕС росія рашисти окупанти обстріл

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