Після ракетних ударів в одному з будинків Запоріжжя стався витік газу

Наразі очікують на фахівців, які зможуть вирішити проблему

Після влучання російських ракет, в одній із багатоповерхівок Запоріжжя стався витік газу. Про це повідомляє «Суспільне».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«В сусідньому багатоповерховому будинку, який також зазнав пошкоджень, почався витік газу» – інформує видання.

За інформацією ЗМІ, наразі очікують на фахівців, які зможуть вирішити дану проблему.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сьогодні, 22 березня, Росія атакувала Запоріжжя. Ворожі ракети влучили у багатоповерхівки, сталося займання.

Згодом голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що внаслідок ракетного удару 17 осіб постраждали, ще одна загинула. В.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв повідомив в інтерв'ю «Главкому» , що відомо уже про 31 постраждалого

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що у Запоріжжі під час повітряної тривоги лунають вибухи, російські загарбники обстрілюють місто, б'ють по житлових будинках та острову Хортиця.