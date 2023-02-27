У мережу злили еротичні танці російського генерала, відповідального за аеродром «Мачулищі»

Генерал Олександр Матовніков керує угрупуванням російських військ у Білорусі

У мережі з’явилося інтимне відео російського генерала Олександра Матовнікова, на якому він продемонстрував свою «хореографічну вправність». Про це повідомляє проєкт «ВЧК-ОГПУ».

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Зокрема, проєкт оприлюднив відеозапис, зроблений із заступником головнокомандувача Сухопутних військ, колишнім повноважним представником Путіна Олександром Матовніковим. Наразі він є старшим оперативної групи Сухопутних військ Збройних Сил РФ у Білорусі.

«Затятий поціновувач мінських ресторанів і жінок генерал Матовніков любить перекладати відповідальність за прийняття рішень на підлеглих йому офіцерів. Генерал більше захоплений створенням такого відеоконтенту для своїх подруг. Росія відправила на підтримку Олександра Григоровича «найкращих» представників генералітету», – йдеться у повідомленні «ВЧК-ОГПУ».

На кадрах видно, як генерал Матовніков демонструє на відео свої геніталії та розмахує ногами в еротичному танку. Невідомо, кому присвячено це інтимне відео, але воно з'явилося після вибухів на білоруському аеродромі «Мачулищі», де внаслідок вибухів серйозних ушкоджень зазнав розвідувальний літак А-50, який корегує роботу бомбардувальників.

Нагадаємо, 26 лютого, на білоруському аеродромі «Мачулищі» місцеві партизани атакували російський розвідувальний літак А-50 за допомогою двох дронів. Зазначається, що білоруські силовики виявили сумку з пультами управління безпілотниками, за допомогою яких завдали удар по літаку країни-агресорки. За словами лідера білоруського опозиційного руху BYPOL Олександра Азарова, організатори атаки успішно втекли і вже перебувають у безпеці за кордоном.

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Після вибухів у «Мачулищах» Лукашенко дав наказ силовикам. Пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка опублікувала коротке відео наради диктатора з силовим блоком, яке починається словами «у світлі подій внутрішнього характеру і насамперед зовнішнього хотів би почути з ваших вуст характеристику внутрішньополітичної та військової складової навколо нашої Білорусі».