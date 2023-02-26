Хвилина мовчання: згадаймо волонтера та капелана Ярослава Павенка

У 2014-му загинули двоє братів Ярослава, Рувим та Альберт

Волонтер та капелан фонду «Східний Ангел» Ярослав Павенко загинув 4 лютого 2023 року на Донеччині. Ярослав потрапив під обстріл із реактивної системи залпового вогню, коли проводив служіння і допомагав людям. Довезти пораненого капелана до лікарні не встигли. Ярославу назавжди 36 років.

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«Він прийшов до свідомості і, терплячи біль, молився у медичці разом з братами християнської церкви «Преображення Господнє». По закінченню молитви тільки промовив: «Я іду в Небо…» Один з команди капеланів, волонтерів «Східного Ангела» пішов просити за нас всіх та Україну до нашого всеблагого Отця…», – розповів військовослужбовець 26 бригади Олег Калашников.

Із Ярославом Павенком попрощалися в Слов’янську 7 лютого фото: berdichev.biz

«Виконуючи служіння на захисті нашої батьківщини, під обстрілами загинув наш дорогий співслужитель, побратим Ярослав Павенко. Надійний, щирий, жертовний, посвячений служінню людям і Богу», – сказав заступник генерального секретаря Українського Біблійного Товариства Анатолій Райчинець.

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Ярослав був родом зі Слов’янська. Волонтерське служіння розпочав у 2014 році. У 2015 був капеланом 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича.

Ярослав Павенко був волонтером фонду «Східний Ангел» фото з відкритих джерел

У 2014-му загинули двоє братів Ярослава, Рувим та Альберт. Їх убили під час російської окупації Слов’янська. Усі троє – діти пастора євангельської церкви «Преображення Господнє» Олександра Павенка та його дружини Єлизавети.

Тоді, 8 червня 2014 року, під час окупації Слов’янська, у приміщення церкви увірвались проросійські бойовики, які захопили дияконів Володимира Величка та Віктора Брадарського, а також двох синів старшого пастора — Рувима та Альберта Павенків.

Понад місяць родичі намагались отримати інформацію про місце їхнього перебування та їхній стан, але згодом стало відомо, що їх допитували, катували та вбили наступного дня, 9 червня 2014 року. Тіла закатованих знайшли в братській могилі на території місцевої дитячої поліклініки після звільнення Слов’янська українськими військовими підрозділами.

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«Вони загинули як цивільні особи, як християнські служителі», – сказав знайомий родини Павенків, Руслан Кухарчук.

Із Ярославом Павенком попрощалися в Слов’янську 7 лютого. У нього залишилися дружина, донька та батьки.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять всіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх, хто воював, усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.