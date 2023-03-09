МАГАТЕ відреагувало на шосте знеструмлення Запорізької АЕС

ЗАЕС працює на дизельних генераторах

У Міжнародному агентстві з атомної енергії заявили про необхідність взяти зобов’язання щодо безпеки Запорізької АЕС після шостого знеструмлення станції через російські обстріли. Таку заяву зробив генеральний директор МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

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Гроссі зазначив, що сьогодні близько 5:00 ЗАЕС повністю втратила зовнішнє електропостачання, коли її остання лінія 750 кіловольт була відключена. При цьому її єдина резервна лінія 330 кіловольт була пошкоджена кілька днів тому і перебуває в ремонті.

Внаслідок цього запрацювали всі 20 аварійних дизель-генераторів на ділянці. Основну потужність зараз забезпечують вісім із цих дизелів, а решта перебуває у режимі очікування. Дизеля на місці вистачає на 15 днів роботи. Два з шести блоків, які були в режимі гарячої зупинки, переходять на холодну зупинку.

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Крім того, Гроссі підкреслив, що це вже шостий випадок, коли ЗАЕС, найбільша атомна електростанція в Європі, втрачає зовнішнє енергопостачання і змушена працювати в аварійному режимі.

«Що ми робимо? Як ми можемо сидіти тут, у цій кімнаті сьогодні вранці, і дозволити цьому статися? Так продовжуватись не може. Я вражений самовдоволенням – що ми робимо, щоб цього не сталося? Ми – МАГАТЕ, ми покликані дбати про ядерну безпеку. Кожен раз ми кидаємо кубик. І якщо ми дозволимо цьому продовжуватись раз у раз, то одного дня наша удача закінчиться», – сказав він.

Гроссі закликав співробітників МАГАТЕ взяти на себе зобов’язання захищати безпеку ЗАЕС прямо зараз.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки ворог обстріляв енергооб’єкти у семи областях. Через це знеструмлено ЗАЕС.