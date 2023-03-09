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МАГАТЕ відреагувало на шосте знеструмлення Запорізької АЕС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
МАГАТЕ відреагувало на шосте знеструмлення Запорізької АЕС
фото ілюстративне

ЗАЕС працює на дизельних генераторах

У Міжнародному агентстві з атомної енергії заявили про необхідність взяти зобов’язання щодо безпеки Запорізької АЕС після шостого знеструмлення станції через російські обстріли. Таку заяву зробив генеральний директор МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Гроссі зазначив, що сьогодні близько 5:00 ЗАЕС повністю втратила зовнішнє електропостачання, коли її остання лінія 750 кіловольт була відключена. При цьому її єдина резервна лінія 330 кіловольт була пошкоджена кілька днів тому і перебуває в ремонті.

Внаслідок цього запрацювали всі 20 аварійних дизель-генераторів на ділянці. Основну потужність зараз забезпечують вісім із цих дизелів, а решта перебуває у режимі очікування. Дизеля на місці вистачає на 15 днів роботи. Два з шести блоків, які були в режимі гарячої зупинки, переходять на холодну зупинку.

Крім того, Гроссі підкреслив, що це вже шостий випадок, коли ЗАЕС, найбільша атомна електростанція в Європі, втрачає зовнішнє енергопостачання і змушена працювати в аварійному режимі.

«Що ми робимо? Як ми можемо сидіти тут, у цій кімнаті сьогодні вранці, і дозволити цьому статися? Так продовжуватись не може. Я вражений самовдоволенням – що ми робимо, щоб цього не сталося? Ми – МАГАТЕ, ми покликані дбати про ядерну безпеку. Кожен раз ми кидаємо кубик. І якщо ми дозволимо цьому продовжуватись раз у раз, то одного дня наша удача закінчиться», – сказав він.

Гроссі закликав співробітників МАГАТЕ взяти на себе зобов’язання захищати безпеку ЗАЕС прямо зараз.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки ворог обстріляв енергооб’єкти у семи областях. Через це знеструмлено ЗАЕС.

Теги: Запорізька АЕС МАГАТЕ війна росія окупанти

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