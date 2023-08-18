Москва терміново закрила аеропорт «Внуково»

Вильоти та прильоти в аеропорт «Внуково» відкладені

Частину рейсів із «Внуково» перенесено до інших аеропортів

Повітряний простір у районі московського аеропорту «Внуково», розташованого на південному заході російської столиці, закрито для руху літаків.

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«Повітряний простір тимчасово закритий. Вильоти та прильоти відкладені. Частину рейсів перенесено до інших аеропортів», – повідомив представник авіаційних служб.

За даними табло аеропорту, відкладено шість вильотів, вісім прильотів, з яких посадку п'яти рейсів перенесено до інших аеропортів.

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Нагадаємо, уночі, 18 серпня, в околицях Москви та Підмосков'я пролунали вибухи. Повідомляється про атаку дронів на столицію країни-агресорки.

Встановлено, що один із безпілотників впав на Експоцентр на Краснопресненській набережній. Інформації щодо постраждалих немає.

За даними джерела в Міністерстві надзвичайних ситуацій, незначні пошкодження зафіксовані в одному з павільйонів Експоцентру.

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«Часткове обвалення зовнішньої стіни зафіксовано в одному з павільйонів Експоцентру на Краснопресненській набережній. Площа обвалення – близько 30 квадратних метрів», – йдеться у повідомленні.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що дрон був нібито знищений силами ППО.

«Сьогодні вночі при спробі прольоту на Москву силами ППО було знищено безпілотника. Уламки БПЛА впали в зоні Експоцентру, значних руйнувань будівлі не завдали. Попередньо постраждалих немає. На місці працюють міські екстрені служби», - заявив він.