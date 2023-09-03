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Росія вночі атакувала Одещину «Шахедами»: є поранені

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія вночі атакувала Одещину «Шахедами»: є поранені
фото з відкритих джерел

За попередніми даними, двоє цивільних осіб постраждали

У ніч проти 3 вересня російські війська  за допомогою «Шахедів» атакували припортову інфраструктуру Подунав'я на Одещині. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

«Окупанти здійснили кілька хвиль атак ударними БпЛА Shahed-136/131 з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Охтарськ, РФ). Всього зафіксовано пуски 25 ударних БпЛА Shahed-136/131, 22 з них знищено силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України», - йдеться у повідомленні.

Також нам повідомляють, що в результаті нічних атак є влучання у припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, яку пожежники оперативно ліквідували.

За попередніми даними, двоє цивільних осіб постраждали, їм була надана необхідна медична допомога.

Росія вночі атакувала Одещину «Шахедами»: є поранені фото 1

Раніше повідомлялося, що Росія для масових обстрілів України восени та взимку ймовірно буде більше використовувати дешеві «Шахеди». 

Нагадаємо, уночі 30 серпня противник завдав удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними дронами. 

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 43 повітряні цілі у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей.

Теги: пожежа окупанти Одещина Telegram

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