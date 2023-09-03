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ЗСУ з повітря знищили катер окупантів, які готувалися до висадки на берег

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ з повітря знищили катер окупантів, які готувалися до висадки на берег
На місці події було ліквідовано шістьох окупантів
фото: скріншот із відео

Ворожий катер типу КС-701 «Тунець» атакували за допомогою морської авіації

Російські окупанти намагались висадитись у північно-західній частині Чорного моря. ЗСУ з повітря знищили ворожий катер та ліквідували 6 окупантів. Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

Ворожий катер типу КС-701 «Тунець» атакували за допомогою морської авіації. На місці події було ліквідовано шістьох окупантів та поранено ще двох загарбників.

«У північно-західній частині Чорного моря під час спроби висадки ворожого особового складу силами морської авіації Військово-Морських Сил ЗС України знищено ворожий катер типу КС-701 «Тунець». Ворог поніс втрати в кількості 6 ліквідованих та 2 поранених окупантів», – ідеться у повідомленні ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, Збройні сили України після кількох тижнів кропіткої роботи з розмінування прорвали першу лінію оборони РФ на Запоріжжі. Тепер українські війська розраховують на швидші успіхи під час форсування другої лінії, оскільки вона слабша.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ просунулися на заході Запорізької області та продовжують наступати.

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Теги: окупанти повітря втрати ворог

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