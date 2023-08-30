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У Пскові пролунали вибухи: атаковано аеродром «Хрести» (фото, відео)

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Пскові пролунали вибухи: атаковано аеродром «Хрести» (фото, відео)
фото: росЗМІ

Російські пабліки повідомляють про вибухи в районі аеродрому, де дислокується 334-й військово-транспортний полк

У ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому пролунали вибухи в районі аеродрому «Хрести», в результаті чого на місці події розпочалася пожежа. Про це повідомляють російські Telegram-канали з посиланням на місцевих жителів. 

Російські пабліки повідомляють про вибухи в районі аеродрому, де дислокується 334-й військово-транспортний полк.

Він є аеродромом спільного базування: як цивільних, і військових літаків.

Пролунало щонайменше 5 вибухів. Окрім пожежі та вибухів, у районі аеродрому було чути кулеметні, або автоматні черги.

За попередніми даними, в атаці на псковський аеропорт брало участь понад 10 безпілотників, атака почалася о 23:40 за місцевим часом. 

Місцева влада поки не коментувала те, що відбувається. 

Зазначається. що ППО намагається відбивати атаки безпілотників, також військові намагаються збити їх стрілецькою зброєю.

Російські ЗМІ повідомляють, що атака в Пскові, ймовірно, була завдана по Черехінській військовій базі, місці дислокації 104-го гвардійського десантно-штурмового полку ЗС РФ.

Раніше повідомлялося, що у російському Підмосков'ї 20 серпня, спалахнула масштабна пожежа. Загорівся склад з товарами. 

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня у Курську (РФ) пролунав вибух на вокзалі, попередньо через попадання в будівлю безпілотника. Також потужна пожежа спалахнула у вантажному терміналі порту в Новоросійську. За даними росЗМІ, спалахнули дерев'яні палети на площі 1300 м².

Теги: пожежа місцева влада військові Telegram влада відео аеродром

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