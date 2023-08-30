У Пскові пролунали вибухи: атаковано аеродром «Хрести» (фото, відео)

Російські пабліки повідомляють про вибухи в районі аеродрому, де дислокується 334-й військово-транспортний полк

У ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому пролунали вибухи в районі аеродрому «Хрести», в результаті чого на місці події розпочалася пожежа. Про це повідомляють російські Telegram-канали з посиланням на місцевих жителів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Російські пабліки повідомляють про вибухи в районі аеродрому, де дислокується 334-й військово-транспортний полк.

Він є аеродромом спільного базування: як цивільних, і військових літаків.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пролунало щонайменше 5 вибухів. Окрім пожежі та вибухів, у районі аеродрому було чути кулеметні, або автоматні черги.

За попередніми даними, в атаці на псковський аеропорт брало участь понад 10 безпілотників, атака почалася о 23:40 за місцевим часом.

Місцева влада поки не коментувала те, що відбувається.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається. що ППО намагається відбивати атаки безпілотників, також військові намагаються збити їх стрілецькою зброєю.

Російські ЗМІ повідомляють, що атака в Пскові, ймовірно, була завдана по Черехінській військовій базі, місці дислокації 104-го гвардійського десантно-штурмового полку ЗС РФ.

Раніше повідомлялося, що у російському Підмосков'ї 20 серпня, спалахнула масштабна пожежа. Загорівся склад з товарами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня у Курську (РФ) пролунав вибух на вокзалі, попередньо через попадання в будівлю безпілотника. Також потужна пожежа спалахнула у вантажному терміналі порту в Новоросійську. За даними росЗМІ, спалахнули дерев'яні палети на площі 1300 м².