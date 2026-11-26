Вранці 26 листопада російська терористична армія атакувала Харків. Унаслідок цього постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

«Влучання ворожого дрону по багатоповерхівці у Новобаварському районі. На місці пожежа», – йдеться у повідомленні.

Мер уточнив, що в Новобаварському районі горить квартира на 15 поверсі, також є інформація про заблокованих під завалами людей. Наразі відомо про трьох постраждалих.

Зокрема, за даними влади, зафіксовано ще одне влучання у Холодногірському районі. Наслідки уточнюються.

Нагадаємо, близько півночі ворог завдав удару по столиці балістичними ракетами. У Деснянському районі під ударом опинилися торговельний центр і дві будівлі. Четверо людей постраждали, двоє з них у тяжкому стані.

Також реактивні шахеди вдарили по Кривому Рогу, де зафіксовано значні руйнування.