Ніч на 26 листопада запам'яталася значними руйнуваннями в Кривому Розі, куди окупанти вдарили реактивними шахедами. Близько півночі Росія вдарила балістикою по Києву, де двоє людей у тяжкому стані. Під ранок зафіксовано влучання російського дрона по багатоповерхівці в Холодногірському районі Харкова, виникла пожежа, ще одне влучання було у Новобаварському районі, наслідки атак уточнюються. Водночас дрони атакували російську ГРЕС, що живить промисловість Кавказу. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 26 листопада.

Росія вдарила балістикою по Києву: двоє поранених у тяжкому стані

Близько півночі ворог завдав удару по столиці балістичними ракетами. У Деснянському районі під ударом опинилися торговельний центр і дві будівлі. Четверо людей постраждали, двоє з них у тяжкому стані.

Окупанти атакували Кривий Ріг реактивними шахедами: значні руйнування

Реактивні шахеди вдарили по Кривому Рогу, де зафіксовано значні руйнування. Під ранок стало відомо про влучання російського дрона по багатоповерхівці в Холодногірському районі Харкова, на місці удару виникла пожежа, повідомив міський голова Ігор Терехов. Ще одне влучання зафіксовано у Новобаварському районі. Відомості про наслідки уточнюються.

Дрони атакували російську ГРЕС, яка живить промисловість Кавказу

Безпілотники вдарили по російській ГРЕС, що забезпечує електроенергією промисловість Кавказу. Інформація про пошкодження перевіряється.

«Шахтар» поступився «Фенербахче» в Лізі чемпіонів

Донецький «Шахтар» програв стамбульському «Фенербахче» з рахунком 0:1 у п'ятому турі основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Чемпіон України не впорався з черговим викликом у турнірі.

фото: ФК «Шахтар»

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