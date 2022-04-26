1,1 тис. ракет за два місяці випустила РФ по Україні

Рашисти нічого не досягли і не досягнуть – президент

Проти країни-агресорки створена глобальна антивоєнна коаліція

За два місяці повномасштабного вторгнення російські війська випустили по України понад 1 100 ракет, скинули безліч авіабомб, частину громад стерли до каміння. Однак ворог нічого не досяг і не досягне, заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні увечері 25 квітня.

«За два місяці вони (росіяни – ред.) використали проти нас більше тисячі ста ракет. Незліченну кількість авіабомб, артилерії. Вони катували, грабували, розстрілювали. Вони мінували нашу землю. Перетворювали мирні міста і села на пекло. Частину українських міст і громад знищили просто до каміння. Але так нічого і не досягли. І не досягнуть», – сказав глава держави.

Також Зеленський нагадав, що два місяці тому Росія розпочала проти України наступ за багатьма напрямками, де були ракетні удари, авіанальоти, артилерія, танки, вороги не жаліли нічого.

Зеленський наголосив, що за цей час створена глобальна антивоєнна коаліція.

«Проти Росії вже введені санкції, які забрали у неї майбутнє. Україна отримує допомогу від десятків країн. Це підтримка зброєю, фінансами, необхідними товарами, політична підтримка безпосередньо», – зазначив він.

Нагадаємо, Зеленський розповів, скільки населених пунктів вдалося звільнити.

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