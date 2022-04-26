На сьогодні призначено сім евакуаційних потягів
Поїзди вирушать на захід України та у зворотному напрямку
«Укрзалізниця» оприлюднила графік евакуаційних поїздів на вівторок, 26 квітня. Про це повідомляється на сайті УЗ.
Компанія призначила додаткові сім евакуаційних рейсів.
Додаткові евакуаційні рейси на 26.04.2022
- 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
- 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
- 4:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пас.
- 11:30 – 229/230 Харків-Пас. – Ужгород
- 22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород
«Укрзалізниця» звертає увагу, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно уважно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.
Нагадаємо, 25 квітня вранці під обстріл російських фашистів потрапили п'ять залізничних станцій в центральній та західній Україні.