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    Події в Україні

    На сьогодні призначено сім евакуаційних потягів

    Час відправлення потягів може змінюватися - На сьогодні призначено сім евакуаційних потягів
    Час відправлення потягів може змінюватися
    фото: Reuters

    Поїзди вирушать на захід України та у зворотному напрямку

    «Укрзалізниця» оприлюднила графік евакуаційних поїздів на вівторок, 26 квітня. Про це повідомляється на сайті УЗ.

    Компанія призначила додаткові сім евакуаційних рейсів.

    Додаткові евакуаційні рейси на 26.04.2022

    • 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
    • 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
    • 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
    • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
    • 4:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пас.
    • 11:30 – 229/230 Харків-Пас. – Ужгород
    • 22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород

    «Укрзалізниця» звертає увагу, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно уважно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.

    Нагадаємо, 25 квітня вранці під обстріл російських фашистів потрапили п'ять залізничних станцій в центральній та західній Україні.

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    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Дніпро Львів Ужгород Україна окупація #stoprussia
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    На сьогодні призначено сім евакуаційних потягів