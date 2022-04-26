На сьогодні призначено сім евакуаційних потягів

Час відправлення потягів може змінюватися

Поїзди вирушать на захід України та у зворотному напрямку

«Укрзалізниця» оприлюднила графік евакуаційних поїздів на вівторок, 26 квітня. Про це повідомляється на сайті УЗ.

Компанія призначила додаткові сім евакуаційних рейсів.

Додаткові евакуаційні рейси на 26.04.2022

11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів

14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

4:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пас.

11:30 – 229/230 Харків-Пас. – Ужгород

22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород

«Укрзалізниця» звертає увагу, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно уважно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.

Нагадаємо, 25 квітня вранці під обстріл російських фашистів потрапили п'ять залізничних станцій в центральній та західній Україні.

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