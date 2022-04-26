Росіяни намагаються скрізь наступати – Арестович

Рашисти ігнорують військову логіку

Російські окупанти пробують наступати на всьому фронті та вирішили йти на Кривий Ріг Дніпропетровської області з боку тимчасово захопленого Херсона. Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович назвав такі дії противника дивними. Про це сказав Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну.

«У Херсонській області почався цікавий рух... (війська РФ) вирішили наступати в бік Кривого Рогу. Подивимося, як у них це вийде. Вони нікуди не просунулися. Але, мабуть, збираються, за деякими ознаками. І тут виникає питання – pourquoi (навіщо, чому)», – сказав він.

Радник вважає, що новий командувач вторгненням в Україну російський генерал армії Олександр Дворніков «хоче наступати скрізь на виконання наказів політичного керівництва – просто взяти і скрізь наступити».

Говорячи про ймовірні наслідки такої атаки рашистів Арестович висловив думку, що загарбники «вб'ються об оборону, та й все – і не будуть більше наступати».

«Але, звичайно, це дуже дивне рішення. Це більш дивне рішення, ніж 25-тисячним угрупованням намагатися взяти Краматорськ і Слов'янськ, в тих умовах. І взагалі вони наступають скрізь. А ще в книзі майбутніх командирів вказувався перший принцип – це нерівномірний розподіл сил на лінії фронту... це база, це алфавіт. Російські військові повинні це розуміти, але вони наступають скрізь», – зазначив він.

Арестович назвав такі спроби наступати по всьому фронту «величезною дурістю» з військової точки зору.

«Вони сильно прискорюють швидкість своєї утилізації та зменшують шанси на успіх в рази. Ось чого точно не треба було робити, так це наступати на Кривий Ріг... Логіка не військова, вона політична», – резюмував експерт.

Нагадаємо, рашисти не мають успіхів на півдні: ЗСУ відкинули наступ ворогів.

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