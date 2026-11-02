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Журналісти Sky News показали, як росіяни перекидали війська та зброю під час евакуації з Олешків

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Журналісти Sky News показали, як росіяни перекидали війська та зброю під час евакуації з Олешків
Росіяни використали евакуацію з Олешків для перекидання військ
скриншот з відео

Поки цивільні залишали окуповане місто, російські військові використовували оголошене припинення вогню для посилення своїх позицій

Російські окупаційні війська використали гуманітарну паузу, оголошену для евакуації цивільного населення з Олешків Херсонської області, для перекидання військовослужбовців, важкої техніки, зброї та боєприпасів. Дії росіян зафіксували під час повітряного спостереження, ексклюзивний доступ до якого отримали журналісти Sky News. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на головного продюсера телеканалу Азада Сафарова.

За словами журналіста, російські військові використовували оголошений режим припинення вогню для зміцнення своїх позицій в Олешках та навколишніх населених пунктах. Зокрема, окупанти завозили особовий склад, озброєння, боєприпаси та продовольство.

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Сафаров розповів, що журналісти спостерігали за діями російських підрозділів до початку евакуації, безпосередньо під час її проведення та після завершення. Водночас оприлюднення матеріалів відклали до моменту, коли евакуйовані жителі змогли дістатися підконтрольної Україні території.

Журналісти Sky News показали, як росіяни перекидали війська та зброю під час евакуації з Олешків фото 1
скриншот із відео

«Нам не можна було це показувати допоки люди з Олешків не доїхали до вільної України. Нині ми показуємо світу, як росіяни використовували евакуацію, так званий гуманітарний коридор, для своїх воєнних цілей. Ми спостерігали як до, під час і після евакуації росіяни завозили важку техніку в Олешки і сусідні села. Завозили зброю і боєприпаси. Завозили своїх людей і їжу,
Ходили по хатам, шукаючи підвали для нових позицій. Повертали втрачені позиції. Як замітали сліди, забираючи тіла мирних мешканців з моргу, які померли через обстріли і міни», – розповів він.

Окрім перекидання техніки та особового складу, російські військові обходили житлові будинки, шукаючи підвали для облаштування нових позицій. За словами Сафарова, окупанти також намагалися повернути раніше втрачені позиції.

Окремо продюсер Sky News звернув увагу на дії росіян із тілами загиблих цивільних. За його твердженням, окупанти забирали з місцевого моргу тіла людей, які загинули внаслідок обстрілів та підривів на мінах. Журналіст вважає, що таким чином російські військові намагалися приховати сліди загибелі мирного населення.

Сафаров наголосив, що оприлюднені матеріали мають побачити іноземні дипломати та представники адміністрації президента США Дональда Трампа. На його думку, ці кадри демонструють, як російська сторона використовує гуманітарні домовленості для досягнення військових цілей.

Водночас точна кількість перекинутих російських військовослужбовців, обсяги доставленого озброєння та масштаби облаштування нових позицій наразі залишаються невідомими. Детальних відомостей про наслідки зафіксованих дій російських підрозділів також не оприлюднено.

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські окупаційні війська використали режим припинення вогню, запроваджений для проведення гуманітарної операції в Олешках Херсонської області, для зміцнення власних позицій та нарощування військової логістики. Водночас українські військові дотрималися досягнутих домовленостей і забезпечили проведення гуманітарних заходів.

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Теги: росія війна окупанти Олешки

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