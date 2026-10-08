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Зеленський поставив термінове завдання під час візиту до Прилук

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський поставив термінове завдання під час візиту до Прилук
Окремо президент заслухав доповідь міністра охорони здоров'я щодо облаштування укриттів
фото: Офіс президента України

Президент доручив прискорити облаштування укриттів у медзакладах та перевірити їхній стан

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Прилук після російського ракетного удару поставив термінове завдання щодо укриттів у медичних закладах міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера. 

Зеленський разом із міністром закордонних справ Великої Британії Едом Мілібендом відвідав лікарню, де лікуються постраждалі внаслідок російської атаки. Президент поспілкувався з людьми, які перебувають там після удару, та подякував медикам за допомогу пораненим.

Загалом після атаки до лікарень було госпіталізовано 17 людей, 13 із них продовжують лікування у Прилуках. Серед постраждалих – п'ятирічна дівчинка та ветеран, які жили у зруйнованому російською ракетою будинку. За словами Зеленського, ветеран залишився без житла та рідних.

Окремо президент заслухав доповідь міністра охорони здоров'я щодо облаштування укриттів у медичних закладах. Зеленський доручив максимально прискорити необхідні роботи та знайти для них додаткове фінансування.

«Також першочергово потрібно відремонтувати укриття в лікарні та зробити все необхідне для будівництва нового сучасного укриття», – зазначив президент.

За виконання цього завдання відповідатимуть міністр охорони здоров'я, начальник Чернігівської обласної військової адміністрації та міська влада Прилук.

Окреме доручення Зеленський дав міністру внутрішніх справ. Йдеться про комплексну перевірку всіх укриттів у Прилуках, щоб оцінити їхній стан і визначити, де необхідно провести ремонт або додаткові роботи.

Російська ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок у Прилуках 7 жовтня. Внаслідок атаки загинули 22 людини, серед них п'ятеро дітей, ще 54 людини отримали поранення. Пошуково-рятувальну операцію завершили 8 жовтня.

Під час візиту Зеленський також вшанував пам'ять загиблих та разом із Мілібендом оглянув місце російського удару. Президент наголосив на необхідності підтримки постраждалих і посилення захисту українських міст від російських атак.

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Теги: Володимир Зеленський укриття Чернігівщина війна обстріл лікарня

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