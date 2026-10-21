Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2026 року

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 37 атак

За минулу добу на фронті відбулося 269 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Костянтинівському, де зафіксовано 37 штурмів.

Читайте також 👉 Втрати ворога станом на 21 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Новини війни

Минулої доби російські війська завдали 86 авіаційних ударів, під час яких скинули 302 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9757 дронів-камікадзе та здійснили 2735 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 13 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Ворожих обстрілів, зокрема, зазнали Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Уланове, Рогізне, Нескучне, Бачівськ, Хрінівка, Волфине, Козаче, Суходіл, Вовківка, Лужки, Гірки, Фотовиж, Зноб-Новгородське, Зарічне, Середина-Буда, Баранівка та Шалигине Сумської області. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили один район зосередження живої сили та техніки противника, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та ще один важливий об'єкт ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

скриншот із Deep State

Минулої доби російські війська завдали трьох авіаційних ударів із застосуванням шести керованих авіабомб та здійснили 53 обстріли позицій українських військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

скриншот із Deep State

Українські підрозділи відбили 13 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Тернової, Ізбицького, Стариці, Благодатного, Симинівки, Вовчанських Хуторів, Захарівки, Охрімівки, Волохівського, Вільхуватки та Чугунівки.

На Куп’янському напрямку

скриншот із Deep State

Російські війська вісім разів намагалися покращити свої позиції. Противник проводив наступальні дії в напрямках Радьківки та Малої Шапківки.

На Лиманському напрямку

скриншот із Deep State

Сили оборони відбили три спроби противника вклинитися в українську оборону. Окупанти проводили штурмові дії, зокрема в напрямку Зарічного.

На Слов’янському напрямку

скриншот із Deep State

Російські війська здійснили дев'ять атак у районах Озерного, Кривої Луки, Оріхуватки та Юрківки.

На Краматорському напрямку

скриншот із Deep State

Минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

скриншот із Deep State

Зафіксовано 37 атак російських військ. Загарбники вели наступальні дії в районі Костянтинівки, а також у напрямках Новоселівки, Миколайпілля, Новопавлівки, Грузького, Приюту, Добропілля, Вільного, Колодязя та Кучерового Яру.

На Покровському напрямку

скриншот із Deep State

Російські війська здійснили 30 атак. Окупанти намагалися просунутися в напрямках Добропілля, Ганнівки, Дорожнього, Нового Донбасу, Красноподілля, Білицького, Сергіївки, Мирного, Молодецького, Новопавлівки та Муравки.

На Олександрівському напрямку

скриншот із Deep State

Противник здійснив одну штурмову дію в напрямку Мирного.

На Гуляйпільському напрямку

скриншот із Deep State

Окупанти 20 разів атакували позиції українських захисників. Російські війська намагалися просунутися в напрямках Рибного, Нового Запоріжжя, Рівного, Косівцевого, Тернуватого, Верхньої Терси, Гіркого, Залізничного, Омельника, Новоселівки та Єгорівки.

На Оріхівському напрямку

скриншот із Deep State

Російські війська двічі намагалися атакувати українські позиції в напрямках Новояковлівки та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку

Минулої доби російські війська активних наступальних дій не проводили.

Нагадаємо, триває 1700-й день повномасштабної війни в Україні.