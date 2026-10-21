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Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2026 року
Триває 1701-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua, згенеровано ШІ

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 37 атак

За минулу добу на фронті відбулося 269 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Костянтинівському, де зафіксовано 37 штурмів.

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Новини війни

Минулої доби російські війська завдали 86 авіаційних ударів, під час яких скинули 302 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9757 дронів-камікадзе та здійснили 2735 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 13 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Ворожих обстрілів, зокрема, зазнали Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Уланове, Рогізне, Нескучне, Бачівськ, Хрінівка, Волфине, Козаче, Суходіл, Вовківка, Лужки, Гірки, Фотовиж, Зноб-Новгородське, Зарічне, Середина-Буда, Баранівка та Шалигине Сумської області. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили один район зосередження живої сили та техніки противника, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та ще один важливий об'єкт ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2026 року фото 1
скриншот із Deep State

Минулої доби російські війська завдали трьох авіаційних ударів із застосуванням шести керованих авіабомб та здійснили 53 обстріли позицій українських військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2026 року фото 2
скриншот із Deep State

Українські підрозділи відбили 13 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Тернової, Ізбицького, Стариці, Благодатного, Симинівки, Вовчанських Хуторів, Захарівки, Охрімівки, Волохівського, Вільхуватки та Чугунівки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2026 року фото 3
скриншот із Deep State

Російські війська вісім разів намагалися покращити свої позиції. Противник проводив наступальні дії в напрямках Радьківки та Малої Шапківки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2026 року фото 4
скриншот із Deep State

Сили оборони відбили три спроби противника вклинитися в українську оборону. Окупанти проводили штурмові дії, зокрема в напрямку Зарічного.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2026 року фото 5
скриншот із Deep State

Російські війська здійснили дев'ять атак у районах Озерного, Кривої Луки, Оріхуватки та Юрківки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2026 року фото 6
скриншот із Deep State

Минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2026 року фото 7
скриншот із Deep State

Зафіксовано 37 атак російських військ. Загарбники вели наступальні дії в районі Костянтинівки, а також у напрямках Новоселівки, Миколайпілля, Новопавлівки, Грузького, Приюту, Добропілля, Вільного, Колодязя та Кучерового Яру.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2026 року фото 8
скриншот із Deep State

Російські війська здійснили 30 атак. Окупанти намагалися просунутися в напрямках Добропілля, Ганнівки, Дорожнього, Нового Донбасу, Красноподілля, Білицького, Сергіївки, Мирного, Молодецького, Новопавлівки та Муравки.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2026 року фото 9
скриншот із Deep State

Противник здійснив одну штурмову дію в напрямку Мирного.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2026 року фото 10
скриншот із Deep State

Окупанти 20 разів атакували позиції українських захисників. Російські війська намагалися просунутися в напрямках Рибного, Нового Запоріжжя, Рівного, Косівцевого, Тернуватого, Верхньої Терси, Гіркого, Залізничного, Омельника, Новоселівки та Єгорівки.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2026 року фото 11
скриншот із Deep State

Російські війська двічі намагалися атакувати українські позиції в напрямках Новояковлівки та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку

Минулої доби російські війська активних наступальних дій не проводили.

Нагадаємо, триває 1700-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: фронт Генштаб війна ЗСУ окупанти

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