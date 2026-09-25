167 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 вересня 2026

Лінія фронту станом на 25 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 56 авіаційних ударів – скинув 190 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4346 дронів-камікадзе та здійснив 1816 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

25 вересня на фронті відбулося 167 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Костянтинівському напрямку. На Покровському за добу ліквідовано 36 окупантів та поранено п'ятьох. Знищено дві одиниці автомобільної техніки, дві артилерійські системи, 11 одиниць спеціальної техніки, два пункти управління БпЛА та одне укриття ворога. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки, чотири пункти управління БпЛА та 58 укриттів противника. Знищено або подавлено 172 безпілотні літальні апарати різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Сили оборони відбили шість атак противника, одне боєзіткнення триває. Окупанти завдали трьох авіаційних ударів із застосуванням восьми керованих авіабомб та здійснили 77 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів біля Лиману, Синельникового, Чайківки та у бік Кудіївки, Ізбицького, Захарівки, Малого Бурлука, Путникового.

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили одну атаку противника в районі Ківшарівки.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито три спроби загарбників просунутися в районах Копанок та Новоселівки.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили два ворожих штурми поблизу Кривої Луки та в напрямку Миколаївки.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 18 ворожих штурмів у районах:

Костянтинівки

Степанівки

Новоселівки

Русиного Яру

Вільного

Два боєзіткнення тривають.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Відбито 12 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах:

Дорожнього

Світлого

Добропілля

Красноподілля

Сергіївки

Молодецького

Два боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку

Наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у бік Запорізького.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано три атаки окупантів у бік Різдвянки, Воздвижівки та Копанів. Два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у бік Павлівки.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

Нині триває 1675-й день повномасштабної війни.