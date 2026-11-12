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168 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 листопада 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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168 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 листопада 2026
Ситуація на фронті 12 листопада
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 12 листопада 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 47 авіаційних ударів – скинув 157 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5125 дронів-камікадзе та здійснив 1529 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

12 листопада на фронті відбулося 168 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Костянтинівському напрямку. На Покровському за добу ліквідовано 53 окупанти, 24 поранено. Знищено 11 одиниць автомобільної техніки, дві артилерійські системи, 15 одиниць спеціальної техніки, одну станцію радіоелектронної боротьби, три пункти управління БпЛА, три склади боєприпасів та 79 укриттів ворога. Пошкоджено п'ять одиниць автомобільної техніки, три артилерійські системи, одну одиницю спеціальної техніки, п'ять пунктів управління БпЛА та 125 укриттів противника. Знищено або подавлено 238 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

168 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 листопада 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник один раз атакував позиції наших підрозділів у напрямку Красноярського.

168 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 листопада 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

168 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 листопада 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбулося чотири бойові зіткнення в районах Новосергіївки та Кремінної. Один бій триває.

168 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 листопада 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Зафіксовано два бойові зіткнення в районі Ямполя. Ще одне зіткнення триває.

168 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 листопада 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Наші захисники успішно зупинили один ворожий штурм у районі Іжевки.

168 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 листопада 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Українські воїни відбили 12 атак окупантів у районах:

  • Костянтинівки
  • Олексієво-Дружківки
  • Розкішного
  • Миколайпілля
  • Русиного Яру
168 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 листопада 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Відбулося 11 бойових зіткнень. Окупанти намагалися просунутися в районах:

  • Добропілля
  • Вільного
  • Новогришиного
  • Сергіївки
  • Молодецького
168 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 листопада 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

168 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 листопада 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано сім атак окупантів у районах Долинки та Білогір'я. Один бій триває.

168 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 листопада 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

168 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 листопада 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Противник штурмових дій не проводив.

168 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 листопада 2026 фото 12

Нині триває 1723-й день повномасштабної війни.

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Теги: Генштаб Покровськ Костянтинівка Лиман фронт військові

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