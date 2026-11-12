168 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 листопада 2026

Лінія фронту станом на 12 листопада 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 47 авіаційних ударів – скинув 157 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5125 дронів-камікадзе та здійснив 1529 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

12 листопада на фронті відбулося 168 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Костянтинівському напрямку. На Покровському за добу ліквідовано 53 окупанти, 24 поранено. Знищено 11 одиниць автомобільної техніки, дві артилерійські системи, 15 одиниць спеціальної техніки, одну станцію радіоелектронної боротьби, три пункти управління БпЛА, три склади боєприпасів та 79 укриттів ворога. Пошкоджено п'ять одиниць автомобільної техніки, три артилерійські системи, одну одиницю спеціальної техніки, п'ять пунктів управління БпЛА та 125 укриттів противника. Знищено або подавлено 238 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник один раз атакував позиції наших підрозділів у напрямку Красноярського.

На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбулося чотири бойові зіткнення в районах Новосергіївки та Кремінної. Один бій триває.

На Слов’янському напрямку

Зафіксовано два бойові зіткнення в районі Ямполя. Ще одне зіткнення триває.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Наші захисники успішно зупинили один ворожий штурм у районі Іжевки.

На Костянтинівському напрямку

Українські воїни відбили 12 атак окупантів у районах:

Костянтинівки

Олексієво-Дружківки

Розкішного

Миколайпілля

Русиного Яру

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Відбулося 11 бойових зіткнень. Окупанти намагалися просунутися в районах:

Добропілля

Вільного

Новогришиного

Сергіївки

Молодецького

На Олександрівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано сім атак окупантів у районах Долинки та Білогір'я. Один бій триває.

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Противник штурмових дій не проводив.

Нині триває 1723-й день повномасштабної війни.