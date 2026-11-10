Путін збрехав про контроль над Донбасом. Сибіга назвав реальні цифри

Україна контролює 20% території Донецької області, а не 10%, як стверджує Кремль

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга спростував заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що під контролем України нібито залишилося лише 10% Донбасу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву посадовця.

За словами Сибіги, російський диктатор намагається поширювати серед міжнародних партнерів неправдиву інформацію про ситуацію на фронті. «Це неправда. Україна контролює 20% територій. Україна набагато сильніша, ніж попереднього року», – наголосив міністр.

У середині жовтня Путін під час відвідування пункту управління російських військ заявив, що від початку 2026 року армія РФ нібито захопила близько 6,5 тис. кв. км української території та 310 населених пунктів. Тоді ж очільник Кремля стверджував, що Україна контролює лише приблизно 10% Донецької та 16,5% Запорізької областей.

Нагадаємо, раніше видання The Economist повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість зміни адміністративних меж України. Такий варіант міг би дозволити Росії оголосити про повний контроль над Донецькою та Луганською областями без фактичного захоплення міст, які досі утримують українські військові. Журналісти назвали цю ідею «картографічною хитрістю».

Також президент Володимир Зеленський прокоментував можливість передачі Донбасу Росії в обмін на гарантії безпеки для України. Глава держави поставив під сумнів, що територіальні поступки здатні зупинити Володимира Путіна. Він нагадав, що Кремль виправдовував вторгнення нібито захистом російськомовного населення Донбасу, однак російські війська згодом намагалися захопити Київ, а на окупованих територіях вбивали й катували мирних жителів.

Зеленський також розповів, що американська сторона порушувала питання можливого обміну Донбасу на гарантії безпеки. Президент наголосив, що такі гарантії мають бути конкретними та надійними, адже попередні домовленості не вберегли Україну від російської агресії. Навіть після отримання Донбасу Путін може лише тимчасово зупинити війну, а через рік, два або п'ять знову вдатися до нападу.