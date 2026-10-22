Карта бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2026 року

На Покровському напрямку окупанти здійснили 21 атаку

За минулу добу на фронті відбулося 187 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Покровському, де зафіксовано 21 штурм.

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Новини війни

Минулої доби російські війська завдали одного ракетного та 88 авіаційних ударів, під час яких скинули 289 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10414 дронів-камікадзе та здійснили 2604 обстріли населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 67 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили три райони зосередження живої сили та техніки противника.

Крім того, втрати російських загарбників за добу склали 2250 осіб. Українські захисники також знешкодили три танки, вісім бойових броньованих машин, 44 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, сім наземних робототехнічних комплексів, 1750 безпілотних літальних апаратів, 363 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

cкриншот із Deep State

Минулої доби російські війська завдали двох авіаційних ударів із застосуванням шести керованих авіабомб та здійснили 47 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема один – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

cкриншот із Deep State

Українські підрозділи відбили п’ять атак противника. Окупанти атакували в районах Стариці, Вовчанських Хуторів, а також у напрямку Ізбицького.

На Куп’янському напрямку

cкриншот із Deep State

Російські війська дев’ять разів намагалися покращити свої позиції. Противник проводив наступальні дії в напрямку Радьківки.

На Лиманському напрямку

cкриншот із Deep State

Сили оборони відбили дев’ять спроб противника вклинитися в українську оборону. Окупанти проводили штурмові дії в районах Колодязів і Зарічного, а також у напрямках Глущенкового, Дерилового та Лимана.

На Слов’янському напрямку

cкриншот із Deep State

Російські війська здійснили дві атаки в районі Озерного та в напрямку Миколаївки.

На Краматорському напрямку

cкриншот із Deep State

Минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

cкриншот із Deep State

Зафіксовано сім атак російських військ. Загарбники вели наступальні дії в районі Костянтинівки, а також у напрямку Новопавлівки.

На Покровському напрямку

cкриншот із Deep State

Російські війська здійснили 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися в районах Софіївки, Добропілля, Білицького та Молодецького, а також у напрямках Вільного, Кучерового Яру, Ганнівки, Світлого, Красноподілля, Сергіївки та Муравки.

На Олександрівському напрямку

cкриншот із Deep State

Противник здійснив одну атаку в напрямку Тернового.

На Гуляйпільському напрямку

cкриншот із Deep State

Окупанти 11 разів атакували позиції українських захисників. Російські війська намагалися просунутися в напрямках Різдвянки, Долинки, Гіркого та Єгорівки.

На Оріхівському напрямку

cкриншот із Deep State

Російські війська двічі намагалися атакувати українські позиції в напрямку Павлівки.

На Придніпровському напрямку

Минулої доби російські війська активних наступальних дій не проводили.

Нагадаємо, триває 1700-й день повномасштабної війни в Україні.