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Карта бойових дій в Україні станом на 11 листопада 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 11 листопада 2026 року
Триває 1722-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

11 атак здійснив ворог на покровському напрямку

За минулу добу на фронті відбулося 125 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Минулої доби противник завдав 65 авіаційних ударів, під час яких скинув 222 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8781 дрон-камікадзе та здійснили 2653 обстріли населених пунктів і позицій українських військ, з них вісім – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район скупчення живої сили та техніки, пункт управління БпЛА, три артилерійські позиції та командно-спостережний пункт противника.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Кореньок, Товстодубове, Уланове, Бачівськ, Іскрисківщина, Волфине, Шалигине, Гірки, Вовківка, Заріччя, Нескучне, Потапівка, Козаче, Бруски, Сімейчине, Середина-Буда, Кучерівка, Рогізне, Винторівка Сумської області; Красний Хутір Чернігівської області. Авіаудару зазнав населений пункт Кружок.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Минулої доби агресор завдав шести авіаційних ударів, застосувавши 11 КАБ, та здійснив 41 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, два з яких – із застосуванням РСЗВ.

На південно-слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили сім атак противника в районі Тихого, у бік населених пунктів Чайківка, Охрімівка, Волохівка, Миколаївка, Бакшеївка та Мала Вовча.

На лиманському напрямку

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти проводили дві атаки у бік населених пунктів Дружелюбівка та Лиман.

На слов'янському напрямку

Противник здійснив атаку у районі Миколаївки.

На краматорському напрямку

Окупанти штурмували один раз в бік Голубівки.

На костянтинівському напрямку

Зафіксовано 15 атак. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Дружківки, Іллінівки, Миколайпілля, Русиного Яру, Грузького та Вільного.

На покровському напрямку

11 атак здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Добропілля, Василівка, Сергіївка та Молодецьке.

На гуляйпільському напрямку

Окупанти тричі атакували позиції захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Різдвянка та Долинка.

На оріхівському напрямку

Окупанти один раз атакували в бік Червоної Криниці.

Нагадаємо, триває 1722-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб війна фронт

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