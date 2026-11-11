Карта бойових дій в Україні станом на 11 листопада 2026 року

11 атак здійснив ворог на покровському напрямку

За минулу добу на фронті відбулося 125 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Минулої доби противник завдав 65 авіаційних ударів, під час яких скинув 222 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8781 дрон-камікадзе та здійснили 2653 обстріли населених пунктів і позицій українських військ, з них вісім – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район скупчення живої сили та техніки, пункт управління БпЛА, три артилерійські позиції та командно-спостережний пункт противника.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Кореньок, Товстодубове, Уланове, Бачівськ, Іскрисківщина, Волфине, Шалигине, Гірки, Вовківка, Заріччя, Нескучне, Потапівка, Козаче, Бруски, Сімейчине, Середина-Буда, Кучерівка, Рогізне, Винторівка Сумської області; Красний Хутір Чернігівської області. Авіаудару зазнав населений пункт Кружок.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Минулої доби агресор завдав шести авіаційних ударів, застосувавши 11 КАБ, та здійснив 41 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, два з яких – із застосуванням РСЗВ.

На південно-слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили сім атак противника в районі Тихого, у бік населених пунктів Чайківка, Охрімівка, Волохівка, Миколаївка, Бакшеївка та Мала Вовча.

На лиманському напрямку

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти проводили дві атаки у бік населених пунктів Дружелюбівка та Лиман.

На слов'янському напрямку

Противник здійснив атаку у районі Миколаївки.

На краматорському напрямку

Окупанти штурмували один раз в бік Голубівки.

На костянтинівському напрямку

Зафіксовано 15 атак. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Дружківки, Іллінівки, Миколайпілля, Русиного Яру, Грузького та Вільного.

На покровському напрямку

11 атак здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Добропілля, Василівка, Сергіївка та Молодецьке.

На гуляйпільському напрямку

Окупанти тричі атакували позиції захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Різдвянка та Долинка.

На оріхівському напрямку

Окупанти один раз атакували в бік Червоної Криниці.

Нагадаємо, триває 1722-й день повномасштабної війни в Україні.