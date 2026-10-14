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Військові розповіли, які проблеми виникли на фронті через обмеження Starlink

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Військові розповіли, які проблеми виникли на фронті через обмеження Starlink
Зв’язок із безпілотниками може зникати на 10-20 секунд уже під час руху зі швидкістю 110-120 км/год
фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському напрямку через перебої зі зв’язком безпілотників довелося скасувати частину місій, а керування дронами стало складнішим

Українські військові зафіксували перебої зі зв’язком Starlink після запровадження обмежень швидкості передачі даних у військовому пакеті Starshield. Через це під час польоту безпілотників зв’язок може зникати на 10-20 секунд, а частину бойових місій уже довелося скасувати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на коментар пресслужби 7 корпусу ДШВ, наданого виданню Hromadske.

Пресслужба 7 корпусу Десантно-штурмових військ повідомила, що вночі 14 жовтня підрозділи на Гуляйпільському напрямку почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink. Вони пов’язують це з обмеженням швидкості передачі даних у пакеті Starshield, який використовують військові.

За спостереженнями військових, зв’язок із безпілотниками може зникати на 10-20 секунд уже під час руху зі швидкістю 110-120 км/год. У цей час дрони продовжують летіти, однак керувати ними стає складніше.

Такі перебої підвищують ризик ураження безпілотників російськими військами, адже зниження швидкості польоту робить їх вразливішими. Особливо гостро проблема проявляється під час запуску швидкісних дронів, яким необхідно швидко набирати швидкість: нестабільний зв’язок може завадити запуску або виконанню завдання.

Військові повідомляють, що наслідки обмежень уже відчутні на практиці. В одному з підрозділів безпілотних систем, який діє в смузі відповідальності корпусу на Гуляйпільському напрямку, від початку доби довелося скасувати частину місій через проблеми зі зв’язком.

Про можливі обмеження роботи Starlink 14 жовтня повідомили волонтер Сергій Стерненко та радник президента України з технологічних питань Сергій Бескрестнов, відомий як Флеш.

За словами Стерненка, під час руху зі швидкістю понад 160 км/год зв’язок почав зникати, що призвело до зриву низки місій Сил оборони. Він зазначив, що звичайні термінали Starlink продовжують працювати.

Бескрестнов уточнив, що обмеження стосується військового пакета Starshield і встановлене на швидкості 100 миль на годину – приблизно 161 км/год. За його словами, українські військові не отримували попередження про такі зміни. «Наші сили оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій», – написав Флеш.

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Теги: дрон фронт війна SpaceX Starlink ЗСУ

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