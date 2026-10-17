Військовий-зв’язківець пояснив, чим ЗСУ можуть замінити Starlink

«Наразі Starlink – найкращий варіант»

Сержант 81-го окремого батальйону зв'язку Костянтин Федорчук у коментарі «Главкому» розповів, що для підрозділу Starlink універсальний, але його часто глушать засоби РЕБ, особливо під час тривоги. Тоді доводиться шукати сильніший сигнал.

Заважають і дерева в місцях дислокації: для стабільного зв'язку потрібна відкрита територія. Рівноцінної заміни зараз немає, пояснює сержант. З військових систем використовують супутниковий зв'язок Tooway, але в нього мала швидкість. Через нього важко стежити за обстановкою: це запасний варіант, щоб передати текст, а дивитися трансляцію з дронів так не вийде. Ще є маленькі роутери на SIM-картках мобільних операторів. Їх легко використовувати, і вони закривають «сліпі зони», де є сигнал мобільної мережі. Між підрозділами й штабами зв'язок підтримують радіостанції, які працюють на десятки кілометрів.

Попереду, за його словами, зміни. Військові розраховують на фінські аналоги, а «Укрсат» розробляє українську супутникову систему для оборонних цілей, проте вона ще на стадії розробки. Супутникова мережа Amazon Leo, на думку Федорчука, може запрацювати через рік-два. Але наразі Starlink – найкращий варіант.

Станом на літо 2026 року Amazon вивела на орбіту трохи більше 300 супутників із запланованих 3236. Комерційний запуск у США, Британії, Франції, Німеччині та Канаді планували на середину 2026 року.

Якщо Starlink вимкнуть повністю, працювати буде складніше, визнає Федорчук. В автомобілях користуватимуться Wi-Fi роутерами на SIM-картках мобільних операторів, а Tooway ставитимуть лише стаціонарно, на відкритій місцевості. Найбільше це позначиться на мобільності: коли їдеш на завдання, сигналу немає.

Втім, усе не так сумно, каже сержант. Альтернативи є, хоч і не такі потужні, як Starlink. «Без зв'язку ми не залишимося», – наголошує він.

На території України, за словами експерта з кібербезпеки Костянтина Корсуна, можна було б обійтися й без Starlink: керувати дронами через mesh-модеми, ретранслятори та підсилювачі сигналу. Але мобільний зв'язок є не скрізь, тож довелося б ставити проміжні станції. На це потрібні час і чимало ресурсів. До того ж треба знати заздалегідь, що Starlink обмежать або вимкнуть. Корсун вважає, що американські партнери повелися некрасиво, бо навіть не попередили.

Альтернативи є, але рівноцінної немає, пояснює Корсун. Вони дорожчі й гірші за якістю.

Британська OneWeb: її термінал важить близько 50 кг, а термінал Starlink – 3–5 кг. Тому OneWeb доводиться ставити, наприклад, на вантажівку. Британські супутники літають на висоті близько 1700 км, а Starlink – 550 км. Чим вище супутник, тим довше йде сигнал. Для деяких завдань це критично, наприклад для керування FPV-дроном, де потрібні максимальна швидкість і стабільність.

Стабільність залежить від кількості супутників. У Starlink їх майже 11 тис., і якщо один збоїть, сусідній одразу підхоплює його роботу. У OneWeb їх значно менше: експерт припускає, що тисяча–півтори. Різниця й у ціні. Starlink в Україні коштує від $30 до $100 на місяць залежно від тарифу, а OneWeb – це корпоративна послуга: від кількох сотень до кількох тисяч доларів на місяць, а один термінал коштує понад $9 тис.

Європейський Eutelsat, каже Корсун, така сама історія: дорожче, менше супутників, нижча швидкість.

Для штабів уздовж лінії фронту, де передають відео, фото, звіти й технічні дані, такі альтернативи підійдуть. Але там, де постійно потрібні висока швидкість і якість сигналу, вони не годяться.

Як відомо, сенатори-республіканці США Роджер Вікер і Кевін Крамер запропонували Україні тимчасово припинити удари по російських енергетичних об’єктах в обмін на розширення покриття супутникової мережі Starlink приблизно на 300 км углиб території Росії. За даними The Wall Street Journal (WSJ), президент Володимир Зеленський висловив готовність прийняти таку пропозицію

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський заявив, що обмеження роботи супутникового зв'язку Starlink негативно позначилися на логістиці українських військових та захисті цивільного населення. За словами глави держави, технологію використовують, зокрема, для доставки продуктів і води бійцям, які тривалий час перебувають на передовій під постійним спостереженням російських безпілотників.