Північна Корея готує кіберзлочинців із дитинства: як працює система

Влада щороку відбирає до 200 школярів, а успішним хакерам обіцяє квартири в Пхеньяні та частку від викрадених грошей

КНДР створила державну систему пошуку та підготовки майбутніх кібероперативників. Щороку влада відбирає 150–200 здібних дітей віком від 11 років, навчає їх програмування та згодом залучає найкращих до військових хакерських підрозділів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на розслідування Reuters.

Як КНДР відбирає майбутніх хакерів

Система підготовки кіберфахівців у Північній Кореї передбачає кілька етапів відбору. Влада шукає здібних учнів середньої школи, починаючи приблизно з 11–12 років. Щороку до спеціальної програми потрапляють 150–200 дітей, яким пропонують поглиблене вивчення комп'ютерних наук.

Після досягнення 17 років найуспішніших учнів направляють до провідних університетів країни. Там вони проходять додатковий відбір, після якого лише частина потрапляє до військових кіберпідрозділів.

За інформацією співрозмовників Reuters, остаточне рішення залежить від результатів навчання та професійних здібностей.

Майбутніх хакерів навчають не лише звичайного програмування. До їхньої підготовки входять:

робота з криптовалютними протоколами;

зворотна розробка іноземного обладнання – вивчення його будови та принципів роботи;

поглиблена математика;

іноземні мови;

створення програмного забезпечення.

Учнів, які не проходять остаточний відбір до військових структур, спрямовують на інший напрям. Їх готують до розробки програм та застосунків для західних компаній, зокрема до віддаленої роботи. Заробітки таких фахівців також стають джерелом валютних надходжень для режиму.

Колишній тренер державних хакерів Кім Хин Кван, який утік із КНДР до Південної Кореї у 2004 році, назвав цю систему однією із секретних переваг Кім Чен Ина.

«Жодна інша країна не займається систематичним пошуком найрозумніших дітей із метою перетворити їх на оперативників. Не має значення, чи хочуть вони самі стати хакерами», – розповів він Reuters.

фото: ЦТАК

Які привілеї отримують кіберфахівці

Успішна робота на державні кіберструктури може забезпечити фахівцям привілеї, недоступні більшості громадян Північної Кореї. Серед можливих винагород – значні грошові виплати, житло в Пхеньяні та можливість подорожувати до дружніх із режимом країн, зокрема Китаю.

За словами почесного професора факультету кібербезпеки Університету Корьо Лім Чон Іна, є свідчення про надання успішним кіберфахівцям квартир у столиці. Площа деяких помешкань може сягати 132 кв. м.

Серед інших можливих заохочень – членство у правлячій Трудовій партії Кореї та шлюб із представниками впливових родин. За інформацією колишнього тренера, військовий підрозділ може отримувати до 30% прибутку від успішних кібероперацій.

Водночас такі привілеї стосуються лише обмеженого кола людей. За оцінкою розвідки Південної Кореї, у 2024 році в кіберопераціях КНДР були задіяні приблизно 8400 осіб. Це загальна оцінка чисельності кібероперативників, а не кількість випускників дитячої програми.

Кіберзлочинність приносить режиму мільярди

Північна Корея почала формувати спеціалізований кіберпідрозділ ще 1998 року. Після приходу до влади Кім Чен Ина роль цього напряму суттєво зросла. У 2013 році лідер країни назвав кіберзброю, поряд із ядерним арсеналом і ракетами, «універсальним мечем», необхідним для ударного потенціалу держави.

Одним із головних джерел доходів кіберструктур стали крадіжки криптовалюти. За даними звіту багатосторонньої групи з моніторингу санкцій (MSMT), до якої входять представники 11 держав, у 2024 році північнокорейські хакери викрали цифрові активи щонайменше на $1,19 млрд. Із січня до вересня 2025 року – ще на $1,645 млрд. Загалом за цей період сума викраденої криптовалюти сягнула щонайменше $2,8 млрд.

Автори документа наголошують, що у 2024 році такі крадіжки забезпечили приблизно третину всіх валютних надходжень Північної Кореї. Розрахунок здійснили за вартістю криптовалюти на момент викрадення, без урахування подальших втрат під час відмивання та обміну коштів. За оцінками учасників групи, отримані гроші використовують для фінансування державних пріоритетів, зокрема програм розробки зброї масового ураження та балістичних ракет.

Раніше «Главком» писав, що північнокорейські хакери викрали криптовалюти на $3 млрд для фінансування ядерної програми. Ще у 2022 році видання повідомляло про сім успішних атак на криптовалютні платформи за один рік, унаслідок яких зловмисники заволоділи активами майже на $400 млн.

Хакери викрадають не лише гроші, а й військові секрети

Кібероперації КНДР мають також розвідувальну мету. Хакери намагаються проникати до систем оборонних підприємств, аерокосмічних компаній та інших технологічних організацій, щоб отримати доступ до закритих розробок.

У звіті MSMT наведено приклади викрадення технологій у сфері виробництва напівпровідників, обробки урану, протиповітряної оборони, ракетних систем і підводних човнів. Зокрема, викрадені південнокорейські технології холодного старту допомогли Пхеньяну скоротити терміни розробки балістичних ракет підводного базування.

Отже, кібероперації дають Північній Кореї не лише гроші, а й доступ до іноземних технологій, які можуть використовуватися у військових програмах.

фото: ЦТАК

Як штучний інтелект допомагає хакерам

Ще одним інструментом північнокорейських кіберугруповань став штучний інтелект. За словами співрозмовників Reuters, хакери використовують платні акаунти ChatGPT, Claude Code, Cursor та інші інструменти для написання й налагодження програмного коду, підготовки резюме, створення підроблених документів і вигаданих особистостей.

Звіт MSMT також підтверджує використання таких технологій. Зокрема, американська компанія OpenAI у лютому 2025 року повідомляла, що пов'язані з КНДР особи застосовували її інструменти для пошуку інформації про засоби кібервтручання, налагодження коду та дослідження криптовалютних технологій. Учасники угруповань CryptoCore і TraderTraitor мали акаунти ChatGPT, а у 2025 році представники TraderTraitor отримали доступ і до китайського сервісу DeepSeek.

Штучний інтелект допомагає не лише під час атак. Його використовують і для маскування справжнього походження працівників, які влаштовуються на віддалену роботу до іноземних компаній. За даними MSMT, північнокорейські фахівці створюють вигадані професійні профілі, використовують підроблені або викрадені документи та видають себе за громадян інших держав.

У звіті є й окремий приклад використання українських особистих даних. За оцінкою учасників MSMT, із 2023 року північнокорейські IT-працівники почали частіше використовувати українські облікові записи на платформах для пошуку віддаленої роботи. Це робилося для того, щоб видавати себе за українських спеціалістів і отримувати замовлення від іноземних компаній.

Злам Binance на $6,3 млрд

Одним із найгучніших прикладів діяльності північнокорейських кіберугруповань стала атака на криптовалютну біржу Binance наприкінці жовтня 2026 року. За оцінкою Reuters, зловмисники викрали цифрові активи на $6,3 млрд.

31 жовтня Федеральне бюро розслідувань США офіційно поклало відповідальність за викрадення на Північну Корею та пов'язало операцію з угрупованням TraderTraitor. Американське відомство повідомило, що зловмисники почали переводити викрадені активи переважно в криптовалюту Ethereum, готуючи їх до подальшого відмивання.

За інформацією Binance, атака почалася з фальшивої співбесіди та шкідливого програмного забезпечення, прихованого в рекламному оголошенні. Зловмисники отримали доступ до комп'ютерів працівників, а згодом використали внутрішній інструмент компанії на основі штучного інтелекту для проникнення до її систем.

Аналітики пов'язують TraderTraitor із ширшою мережею північнокорейських кіберугруповань, зокрема Lazarus. За даними Reuters, від початкових атак на незаконні азартні онлайн-майданчики ці структури перейшли до складних операцій проти великих міжнародних компаній. Детальніше про причетність КНДР до атаки на криптобіржу «Главком» писав у матеріалі про викрадення $6,3 млрд із Binance.

За привілеями ховаються виснажлива праця та контроль

Попри можливі винагороди, робота на північнокорейські кіберструктури супроводжується жорсткими вимогами. За свідченнями колишніх IT-працівників та правозахисників, фахівці працюють понад десять годин на день, перебувають під постійним наглядом і мають виконувати встановлені фінансові плани.

Виконавчий директор правозахисної організації PSCORE Нам Бада розповів Reuters, що працівники зобов'язані щомісяця забезпечувати визначений заробіток у доларах. За невиконання плану на них чекають приниження та інші покарання.

«На них постійно тиснуть, вимагаючи заробляти гроші. Рівень стресу – екстремальний», – зазначив Нам Бада.

За його словами, тривале психологічне навантаження призводить до проблем зі здоров'ям. Особливо складними є умови для тих, кого відправляють працювати за кордон або залучають до виконання конкретних операцій.

Аналітики Chainalysis також звертають увагу на зміну цілей північнокорейських угруповань. Вони дедалі частіше обирають великі організації зі значними фінансовими резервами, оскільки потенційна винагорода за успішну атаку виправдовує складність підготовки таких операцій.

До слова, Пхеньян відкинув звинувачення США у причетності до викрадення коштів із Binance. Сестра північнокорейського лідера Кім Йо Чжон назвала заяви Вашингтона політичною провокацією та спробою дискредитувати країну.