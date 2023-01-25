187 ударів за неповну добу – ворог знову атакував Сумщину

Упродовж вівторка росіяни обстріляли вісім прикордонних громад

Майже дві сотні ударів ворога по Сумщині було зафіксовано у вівторок, 24 січня. Це дані, які були зафіксовані станом на 21:30, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

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Росіяни атакували вісім прикордонних громад. Мешканці Новослобідської, Шалигинської, Миропільської, Путивльської громад опинилися під мінометним вогнем. Білопільську, Есманьську та Краснопільську громади противник обстріляв як з мінометів, так і з артилерії.

У всіх випадках обійшлося без жертв та постраждалих. Але в Білопільській громаді вибухи пошкодили їдальню та господарчу споруду на території Атинського психоневрологічного інтернату.

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Як повідомлялося раніше, напередодні ворог випустив 30 ракет із «Граду» по селу Кучерівка. Внаслідок обстрілу одна молода жінка загинула, ще троє — поранені. Це мешканці одного будинку, члени однієї родини, куди було пряме попадання вибухівки. Без матері залишились двоє малюків.

Прикордоння регулярно піддається ворожим обстрілам. Десятки ударів фіксуються на Сумщині чи не щодня. 30 грудня було зафіксовано майже 100 прильотів. 3 січня окупанти атакували регіон понад 70 разів. 8 січня завдано 144 удари, 21-го - майже 120. Втім, нинішня атака є наймасованішою за останній час.